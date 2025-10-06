Які російські військові цілі може уразити Україна ракетами Tomahawk — думка аналітиків

Кремль намагається завадити США надати Україні ракети великої дальності Tomahawk, щоб зберегти безпеку свого тилу, оскільки ці ракети дозволять українським військам значно послабити бойову ефективність армії РФ на фронті.
Головні тези:
- Ракети Tomahawk можуть послабити бойову ефективність армії РФ на фронті, ударяючи по військових об'єктах вглиб тилу.
- Україна здатна завдавати ударів по вразливих районах тилового забезпечення, значно пошкоджуючи ключові військові об'єкти Росії.
- З постачанням Україні ракет Tomahawk від США пов'язують можливе руйнування відносин між Росією та США.
Ракети Tomahawk можуть “дістати” понад 1600 військових цілей у РФ
За словами аналітиків, Україна здатна завдавати ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по значній частині тилу Росії, але їхнє бойове навантаження обмежене і не підходить для знищення спеціалізованих об’єктів.
За оцінками ISW, в межах досяжності 2500-кілометрового варіанту Tomahawk знаходиться щонайменше 1945 російських військових об'єктів, а в межах 1600-кілометрового варіанту — щонайменше 1655.
(З Tomahawk — ред.) Україна, ймовірно, може значно погіршити бойову ефективність російських військ на передовій, завдаючи ударів по вразливих районах тилового забезпечення, які підтримують і забезпечують операції російських військ на передовій.
Також у звіті наголошується, що очільник РФ Володимир Путін продовжує використовувати перспективу стимулів, які не пов’язані з війною в Україні, щоб отримати поступки від США щодо війни в Україні.
