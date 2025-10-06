Какие российские военные цели может поразить Украина ракетами Tomahawk — мнение аналитиков

Кремль пытается помешать США обеспечить Украине ракеты большой дальности Tomahawk, чтобы сохранить безопасность своего тыла, поскольку эти ракеты позволят украинским войскам значительно ослабить боевую эффективность армии РФ на фронте.

Ракеты Tomahawk могут "достать" более 1600 военных целей в РФ

По словам аналитиков, Украина способна наносить удары беспилотными летательными аппаратами большой дальности по значительной части тыла России, но их боевая нагрузка ограничена и не подходит для уничтожения специализированных объектов.

Способность Украины наносить ракетные удары вглубь тыла России с большей полезной нагрузкой позволит Украине значительно повредить — если не уничтожить — ключевые военные объекты в России, такие как завод беспилотников «Шахед» в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегию. базирование по Украине. Поделиться

По оценкам ISW, в пределах досягаемости 2500-километрового варианта Tomahawk находится по меньшей мере 1945 российских военных объектов, а в пределах 1600-километрового варианта — по меньшей мере 1655.

(Из Tomahawk — ред.) Украина, вероятно, может значительно ухудшить боевую эффективность российских войск на передовой, нанося удары по уязвимым районам тылового обеспечения, которые поддерживают и обеспечивают операции российских войск на передовой.

Также в отчете отмечается, что глава РФ Владимир Путин продолжает использовать перспективу стимулов, не связанных с войной в Украине, чтобы получить уступки от США по поводу войны в Украине.