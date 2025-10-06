Какие российские военные цели может поразить Украина ракетами Tomahawk — мнение аналитиков
Какие российские военные цели может поразить Украина ракетами Tomahawk — мнение аналитиков

Источник:  ISW

Кремль пытается помешать США обеспечить Украине ракеты большой дальности Tomahawk, чтобы сохранить безопасность своего тыла, поскольку эти ракеты позволят украинским войскам значительно ослабить боевую эффективность армии РФ на фронте.

Главные тезисы

  • Ракеты Tomahawk могут значительно ослабить боевую эффективность армии России на фронте, нанося удары по военным объектам вглубь тыла.
  • Украина, получив ракеты Tomahawk, способна нанести удары по ключевым объектам в России, таким как заводы и авиабазы.
  • Поставка Украине ракет Tomahawk вызывает опасения Кремля относительно безопасности своего тыла и приводит к напряженности между Россией и США.

Ракеты Tomahawk могут "достать" более 1600 военных целей в РФ

По словам аналитиков, Украина способна наносить удары беспилотными летательными аппаратами большой дальности по значительной части тыла России, но их боевая нагрузка ограничена и не подходит для уничтожения специализированных объектов.

Способность Украины наносить ракетные удары вглубь тыла России с большей полезной нагрузкой позволит Украине значительно повредить — если не уничтожить — ключевые военные объекты в России, такие как завод беспилотников «Шахед» в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегию. базирование по Украине.

По оценкам ISW, в пределах досягаемости 2500-километрового варианта Tomahawk находится по меньшей мере 1945 российских военных объектов, а в пределах 1600-километрового варианта — по меньшей мере 1655.

(Из Tomahawk — ред.) Украина, вероятно, может значительно ухудшить боевую эффективность российских войск на передовой, нанося удары по уязвимым районам тылового обеспечения, которые поддерживают и обеспечивают операции российских войск на передовой.

Также в отчете отмечается, что глава РФ Владимир Путин продолжает использовать перспективу стимулов, не связанных с войной в Украине, чтобы получить уступки от США по поводу войны в Украине.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что поставка Украине американских ракет большой дальности Tomahawk якобы приведет к «разрушению отношений, складывающихся между Россией и США.

