Який неочікуваний фактор потроює ризик ожиріння в чоловіків — висновок вчених

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що саме одруження збільшило ризик ожиріння в чоловіків у понад три рази. Що цікаво, на жінок вказаний фактор настільки сильного впливу не мав, однак відомо, що обидві статі мають підвищений ризик появи надмірної ваги після створення власної родини.

Як пов'язані одруження та ожиріння

Іноземні вчені дійшли висновку, що після одруження чоловіки більше їдять і менше рухаються.

Що стосується жінок, то вони відчувають більший соціальний тиск і тому намагаються залишатися стрункими.

У межах нового дослідження були проаналізовані дані майже 2500 поляків із середнім віком 50 років. У вибірку потрапили багато чоловіків, які вже довго перебувають у шлюбі.

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Як вдалося дізнатися науковцям, одруження підвищувало ризик появи надмірної ваги у чоловіків на 62 відсотки, а в жінок — на 39 відсотків.