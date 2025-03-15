Який неочікуваний фактор потроює ризик ожиріння в чоловіків — висновок вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Який неочікуваний фактор потроює ризик ожиріння в чоловіків — висновок вчених

Як пов'язані одруження та ожиріння
Джерело:  The Guardian

Результати нового масштабного дослідження вказують на те, що саме одруження збільшило ризик ожиріння в чоловіків у понад три рази. Що цікаво, на жінок вказаний фактор настільки сильного впливу не мав, однак відомо, що обидві статі мають підвищений ризик появи надмірної ваги після створення власної родини.

Головні тези:

  • Після одруження чоловіки споживають більше їжі та менше рухаються, що призводить до збільшення ваги.
  • Соціальний тиск збільшує мотивацію жінок залишатися стрункими у будь-яких умовах.

Як пов'язані одруження та ожиріння

Іноземні вчені дійшли висновку, що після одруження чоловіки більше їдять і менше рухаються.

Що стосується жінок, то вони відчувають більший соціальний тиск і тому намагаються залишатися стрункими.

У межах нового дослідження були проаналізовані дані майже 2500 поляків із середнім віком 50 років. У вибірку потрапили багато чоловіків, які вже довго перебувають у шлюбі.

Фото: unsplash.com

Як вдалося дізнатися науковцям, одруження підвищувало ризик появи надмірної ваги у чоловіків на 62 відсотки, а в жінок — на 39 відсотків.

Вік є вагомим фактором ожиріння та надмірної ваги. Кожен додатковий рік збільшував ризик надмірної ваги в чоловіків на три, а в жінок — на чотири відсотки. Щодо ризику ожиріння, то він з кожним роком зростав на чотири відсотки в чоловіків і на шість — у жінок. Це може частково пояснити, чому в чоловіків високий ризик ожиріння та надмірної ваги у шлюбі, адже вони часто одружуються у старшому віці, ніж жінки виходять заміж.

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