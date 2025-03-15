Какой неожиданный фактор увеличивает риск ожирения у мужчин — вывод ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какой неожиданный фактор увеличивает риск ожирения у мужчин — вывод ученых

Как связаны женитьба и ожирение
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Источник:  The Guardian

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что именно женитьба увеличила риск ожирения у мужчин более чем в три раза. Что интересно, на женщин указанный фактор столь сильного влияния не имел, однако указано, что оба пола имеют повышенный риск появления избыточного веса после создания собственной семьи.

Главные тезисы

  • После женитьбы мужчины потребляют больше пищи и меньше двигаются, что приводит к увеличению веса.
  • Социальное давление увеличивает мотивацию женщин оставаться стройными в любых условиях.

Как связаны женитьба и ожирение

Иностранные ученые пришли к выводу, что после женитьбы мужчины больше едят и меньше двигаются.

Что касается женщин, то они испытывают большее социальное давление и потому стараются оставаться стройными.

В рамках нового исследования были проанализированы данные почти 2500 поляков со средним возрастом 50 лет. В выборку попали многие мужчины, которые уже долго состоят в браке.

Фото: unsplash.com

Как удалось узнать ученым, женитьба повышала риск появления избыточного веса у мужчин на 62 процента, а у женщин — на 39 процентов.

Возраст является весомым фактором ожирения и избыточного веса. Каждый дополнительный год увеличивал риск избыточного веса у мужчин на три, а у женщин — на четыре процента. Что касается риска ожирения, то он с каждым годом рос на четыре процента у мужчин и на шесть — у женщин. Это может частично объяснить, почему у мужчин высокий риск ожирения и избыточного веса в браке, ведь они часто женятся в старшем возрасте, чем женщины выходят замуж.

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