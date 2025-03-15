Какой неожиданный фактор увеличивает риск ожирения у мужчин — вывод ученых

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что именно женитьба увеличила риск ожирения у мужчин более чем в три раза. Что интересно, на женщин указанный фактор столь сильного влияния не имел, однако указано, что оба пола имеют повышенный риск появления избыточного веса после создания собственной семьи.

Как связаны женитьба и ожирение

Иностранные ученые пришли к выводу, что после женитьбы мужчины больше едят и меньше двигаются.

Что касается женщин, то они испытывают большее социальное давление и потому стараются оставаться стройными.

В рамках нового исследования были проанализированы данные почти 2500 поляков со средним возрастом 50 лет. В выборку попали многие мужчины, которые уже долго состоят в браке.

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Как удалось узнать ученым, женитьба повышала риск появления избыточного веса у мужчин на 62 процента, а у женщин — на 39 процентов.