Какой неожиданный фактор увеличивает риск ожирения у мужчин — вывод ученых

Результаты нового масштабного исследования указывают на то, что именно женитьба увеличила риск ожирения у мужчин более чем в три раза. Что интересно, на женщин указанный фактор столь сильного влияния не имел, однако указано, что оба пола имеют повышенный риск появления избыточного веса после создания собственной семьи.
Главные тезисы
- После женитьбы мужчины потребляют больше пищи и меньше двигаются, что приводит к увеличению веса.
- Социальное давление увеличивает мотивацию женщин оставаться стройными в любых условиях.
Как связаны женитьба и ожирение
Иностранные ученые пришли к выводу, что после женитьбы мужчины больше едят и меньше двигаются.
Что касается женщин, то они испытывают большее социальное давление и потому стараются оставаться стройными.
В рамках нового исследования были проанализированы данные почти 2500 поляков со средним возрастом 50 лет. В выборку попали многие мужчины, которые уже долго состоят в браке.
Как удалось узнать ученым, женитьба повышала риск появления избыточного веса у мужчин на 62 процента, а у женщин — на 39 процентов.
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