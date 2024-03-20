Який у Путіна план щодо окупованої Абхазії — відео
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Світ
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Який у Путіна план щодо окупованої Абхазії — відео

порт Росії
Джерело:  online.ua

Згідно з даними грузинських журналістів, Росія за наказом диктатора Володимира Путіна активно добудовує порт для військово-морської бази в Очамчирському районі окупованої Абхазії.

Що відбувається в окупованій Абхазії

Про останні події на окупованій Росією території повідомляє грузинський телеканал Pirveli.

Як вдалося дізнатися журналістам, порт, який країна-агресорка має намір використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудували.

На відео, яке опублікувало медіа, з дрона можна побачити новозбудовану будівлю.

Команда телеканалу звертає увагу на те, що її збудували, цілком можливо, для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об’єкт в окупованій Грузії.

На кадрах також видно інтенсивний рух будівельної техніки.

Окрім того, наголошується, що роботи там тривають безперервно.

Телеканал вказує, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.

Що про це кажуть у Грузії

5 жовтня 2023 року офіційно стало відомо, що очільник Кремля Володимир Путін наказ побудувати військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.

З такою заявою виступив ватажок невизнаного регіону Аслан Бжанія.

Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ… Це все спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме, — заявив поплічник Путіна.

Він також додав, що є речі, про які він не може говорити.

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