Какой у Путина план касательно оккупированной Абхазии — видео

Согласно данным грузинских журналистов, Россия по приказу диктатора Владимира Путина активно достраивает порт для военно-морской базы в Очамчирском районе оккупированной Абхазии.

Что происходит в оккупированной Абхазии

О последних событиях на оккупированной Россией территории сообщает грузинский телеканал Pirveli.

Как удалось узнать журналистам, порт, который страна-агрессорка намерена использовать для размещения военных кораблей на оккупированной части Грузии, почти достроили.

На видео, опубликованном медиа, из дрона можно увидеть новое здание.

Команда телеканала обращает внимание на то, что его построили вполне возможно для размещения сотрудников, которые должны обслуживать российский военный объект в оккупированной Грузии.

На кадрах также видно интенсивное движение строительной техники.

Кроме того, указано, что работы там продолжаются непрерывно.

Телеканал указывает, что порт может использоваться против Украины и стать мишенью для ее военных средств.

Что об этом говорят в Грузии

5 октября 2023 официально стало известно, что глава Кремля Владимир Путин приказ построить военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

С таким заявлением выступил глава непризнанного региона Аслан Бжания.

Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ… Это все направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии, и такое взаимодействие будет продолжаться, — заявил приспешник Путина. Поделиться

Он также добавил, что есть вещи, о которых он не может говорить.