Яким буде цьогорічний опалювальний сезон — прогноз Шмигаля

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль енергетична стійкість України стане одним із найбільших викликів у майбутній зимовий період. За прогнозами, наступна зима може стати найскладнішою.

Шмигаль зробив прогноз на майбутній опалювальний сезон

Як наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна збільшує автономність критичної інфраструктури та нарощує видобуток газу.

За перші сім місяців 2024 року "Нафтогаз" видобув 8,6 мільярда кубометрів газу, що на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами прем'єра, Україна планує пройти цю зиму на газі власного видобутку, як і попередню.

Цю зиму ми також плануємо пройти на газі власного видобутку, як і минулу, без залучення додаткової допомоги чи закупівлі газу ззовні, — підкреслив Шмигаль. Поширити

Шмигаль також нагадав про заклик президента Володимира Зеленського уникати піару на енергетичних питаннях, зазначивши, що умови майбутньої зими стануть зрозумілими тільки з її настанням, а спекуляції на цю тему неприпустимі.

Прем'єр-міністр України також розповів, що для захисту енергетичної інфраструктури Україна використовує два рівні оборони: габіони з піском і залізобетонні конструкції, здатні витримувати атаки дронів і уламки ракет.

Сьогодні 85% об'єктів, які повинні бути захищені «Укренерго», вже захищені.

Які прогнози роблять аналітики стосовно відключень світла взимку

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, протягом майбутньої зими ситуація зі світлом може не зазнати змін і відключення триватимуть.

На жаль, нічого не зміниться. Графіки стабілізаційних вимкнень все одно будуть, тому що збільшення генерації компенсується зростанням споживання електричної енергії, — пояснює Рябцев. Поширити

Між тим, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що наразі важко прогнозувати ситуацію в енергосистемі на майбутню зиму.

Є багато невідомості: наявність протиповітряної оборони, нові можливості ворога вражати енергетичну інфраструктуру, наявність обладнання для ремонту тощо, — підкреслив експерт. Поширити

Він додав, що взимку ситуація зі світлом буде майже як у липні, але потрібно додати ще десь 4 години відключень.

За словами аналітика з Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, минулого року у деякі дні світло було відсутнє по 8-12 годин.

Він зазначив, що це відбувалось в регіонах із великою кількістю промислових підприємств.