Каким будет нынешний отопительный сезон — прогноз Шмыгаля
Категория
Украина
Дата публикации

Каким будет нынешний отопительный сезон — прогноз Шмыгаля

Кабинет министров Украины
Каким будет нынешний отопительный сезон — прогноз Шмыгаля
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Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, энергетическая устойчивость Украины станет одним из самых больших вызовов в предстоящий зимний период. По прогнозам следующая зима может стать самой сложной.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль делает прогноз на нынешний отопительный сезон, подчеркивая необходимость энергетической устойчивости страны.
  • Шмигаль заявляет, что Украина планирует пройти зиму на газе собственной добычи без привлечения дополнительной помощи или закупки газа извне.
  • Аналитики прогнозируют, что ситуация со светом во время зимних отключений может оставаться нестабильной из-за роста потребления электроэнергии.
  • Эксперты указывают на сложности прогнозирования ситуации в энергосистеме на предстоящую зиму из-за наличия различных неизвестных факторов.

Шмигаль сделал прогноз на предстоящий отопительный сезон

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Украина увеличивает автономность критической инфраструктуры и увеличивает добычу газа.

За первые семь месяцев 2024 года "Нафтогаз" добыл 8,6 млрд кубометров газа, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам премьера, Украина планирует пройти эту зиму на газе собственной добычи, как и предыдущую.

Эту зиму мы также планируем пройти на газе собственной добычи, как и в прошлую, без привлечения дополнительной помощи или закупки газа извне, — подчеркнул Шмигаль.

Шмигаль также напомнил о призыве президента Владимира Зеленского избегать пиара на энергетических вопросах, отметив, что условия предстоящей зимы станут понятны только с ее наступлением, а спекуляции на эту тему недопустимы.

Премьер-министр Украины также рассказал, что для защиты энергетической инфраструктуры Украина использует два уровня обороны: габионы с песком и железобетонные конструкции, способные выдерживать атаки дронов и обломки ракет.

Сегодня 85% объектов, которые должны быть защищены "Укрэнерго", уже защищены.

Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой

По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.

К сожалению, ничего не изменится. Графики стабилизационных отключений все равно будут, потому что увеличение генерации компенсируется ростом потребления электрической энергии, — объясняет Рябцев.

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.

Есть много неизвестности: наличие противовоздушной обороны, новые возможности врага поражать энергетическую инфраструктуру, наличие оборудования для ремонта и тому подобное, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.

По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.

Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.

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