Каким будет нынешний отопительный сезон — прогноз Шмыгаля

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, энергетическая устойчивость Украины станет одним из самых больших вызовов в предстоящий зимний период. По прогнозам следующая зима может стать самой сложной.
Главные тезисы
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль делает прогноз на нынешний отопительный сезон, подчеркивая необходимость энергетической устойчивости страны.
- Шмигаль заявляет, что Украина планирует пройти зиму на газе собственной добычи без привлечения дополнительной помощи или закупки газа извне.
- Аналитики прогнозируют, что ситуация со светом во время зимних отключений может оставаться нестабильной из-за роста потребления электроэнергии.
- Эксперты указывают на сложности прогнозирования ситуации в энергосистеме на предстоящую зиму из-за наличия различных неизвестных факторов.
Шмигаль сделал прогноз на предстоящий отопительный сезон
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Украина увеличивает автономность критической инфраструктуры и увеличивает добычу газа.
За первые семь месяцев 2024 года "Нафтогаз" добыл 8,6 млрд кубометров газа, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам премьера, Украина планирует пройти эту зиму на газе собственной добычи, как и предыдущую.
Шмигаль также напомнил о призыве президента Владимира Зеленского избегать пиара на энергетических вопросах, отметив, что условия предстоящей зимы станут понятны только с ее наступлением, а спекуляции на эту тему недопустимы.
Премьер-министр Украины также рассказал, что для защиты энергетической инфраструктуры Украина использует два уровня обороны: габионы с песком и железобетонные конструкции, способные выдерживать атаки дронов и обломки ракет.
Сегодня 85% объектов, которые должны быть защищены "Укрэнерго", уже защищены.
Какие прогнозы делают аналитики по отключениям света зимой
По словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, в течение предстоящей зимы ситуация со светом может не претерпеть изменений и отключения будут продолжаться.
Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечает, что сейчас трудно прогнозировать ситуацию в энергосистеме на предстоящую зиму.
Он добавил, что зимой ситуация со светом будет почти как в июле, но нужно добавить еще около 4 часов отключений.
По словам аналитика из Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, в прошлом году в некоторые дни свет отсутствовал по 8-12 часов.
Он отметил, что это происходило в регионах с большим количеством промышленных предприятий.
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