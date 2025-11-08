Яким буде iPhone 18 — перші подробиці від інсайдерів

Згідно з даними авторитетного інсайдера Digital Chat Station, всі моделі iPhone, які будуть представлені наступного року, зможуть похизуватися 24-мегапіксельною селфі-камерою – порівняно з 18 мегапікселями в iPhone 17.

iPhone 18 зможе здивувати

Ще минулого року активно ширилися чутки, що саме серія iPhone 17 отримає селфі-камеру на 24 Мп. Однак, як виявилося, надії користувачів були марними.

Команда Apple ухвалила рішення зупинитися на сенсорах 18 Мп.

Що важливо розуміти, це можна вважати чималим удосконалення, особливо якщо порівнювати з попередніми модулями по 12 Мп.

Очікується, що завдяки стрибку до 24 мегапікселів iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 та складаний iPhone зможуть робити більш чіткі та деталізовані селфі, а також покращаться в області портретної зйомки. Поширити

За словами інсайдера, користувачі також можуть розраховувати на оновлення, яке буде стосуватися вирізу Dynamic Island.

Анонімне джерело стверджує, що компанія вже активно тестує технологію HIAA, що дає можливість вбудувати камеру безпосередньо в OLED-дисплей.