Яким буде iPhone 18 — перші подробиці від інсайдерів

Згідно з даними авторитетного інсайдера Digital Chat Station, всі моделі iPhone, які будуть представлені наступного року, зможуть похизуватися 24-мегапіксельною селфі-камерою – порівняно з 18 мегапікселями в iPhone 17.
Головні тези:
- Apple вже тестує версії iPhone 18 Pro/Pro Max з "прозорим дизайном".
- Преміальні флагманські смартфони отримають основну камеру зі змінною діафрагмою.
iPhone 18 зможе здивувати
Ще минулого року активно ширилися чутки, що саме серія iPhone 17 отримає селфі-камеру на 24 Мп. Однак, як виявилося, надії користувачів були марними.
Команда Apple ухвалила рішення зупинитися на сенсорах 18 Мп.
Що важливо розуміти, це можна вважати чималим удосконалення, особливо якщо порівнювати з попередніми модулями по 12 Мп.
За словами інсайдера, користувачі також можуть розраховувати на оновлення, яке буде стосуватися вирізу Dynamic Island.
Анонімне джерело стверджує, що компанія вже активно тестує технологію HIAA, що дає можливість вбудувати камеру безпосередньо в OLED-дисплей.
