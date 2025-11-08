Каким будет iPhone 18 — первые подробности от инсайдеров
Каким будет iPhone 18 — первые подробности от инсайдеров

Источник:  online.ua

Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, все модели iPhone, которые будут представлены в следующем году, смогут похвастаться 24-мегапиксельной селфи-камерой по сравнению с 18 мегапикселями в iPhone 17.

Главные тезисы

  • Apple уже тестирует версии iPhone 18 Pro/Pro Max с "прозрачным дизайном".
  • Премиальные флагманские смартфоны получат основную камеру со сменной диафрагмой.

Еще в прошлом году активно распространялись слухи о том, что именно серия iPhone 17 получит селфи-камеру на 24 Мп. Однако, как оказалось, надежды пользователей были тщетны.

Команда Apple приняла решение остановиться на детекторах 18 Мп.

Что важно понимать, это можно считать немалым усовершенствованием, особенно если сравнивать с предыдущими модулями по 12 Мп.

Ожидается, что благодаря прыжку до 24 мегапикселей iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 и складной iPhone смогут делать более четкие и детализированные селфи, а также улучшатся в области портретной съемки.

По словам инсайдера, пользователи также могут рассчитывать на обновление, которое будет относиться к вырезу Dynamic Island.

Анонимный источник утверждает, что компания уже активно тестирует технологию HIAA, что позволяет встроить камеру непосредственно в OLED-дисплей.

Это может означать, что появившийся в 2022 году интерактивный вырез исчезнет или будет полностью переработан. Другие источники указывают, что Pro-модели iPhone 18 получат слегка уменьшенный Dynamic Island.

