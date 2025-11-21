Яким буде приквел "Голодних ігор" — трейлер уже в мережі

Компанія Lionsgate нарешті представила довгоочікуваний трейлер приквела саги "Голодні ігри". Частину, яка отримала назву "Світанок перед Жнивами", глядачі побачать уже в листопаді 2026-го року.
Головні тези:
- Головним героєм цього фільму стане молодий Геймітч Абернаті.
- Його зіграє 20-річний австралійський актор Джозеф Зада.
"Світанок перед Жнивами" — дивіться перший трейлер
Що важливо розуміти, приквел — це художній твір, дія якого відбувається до подій раніше створеного твору і який розповідає його передісторію.
Ця історія базується на однойменній книзі 2025 року Сюзанни Коллінз.
Події у фільми розгортаються за 24 роки до подій першої частини з Дженніфер Лоуренс та Джошем Гатчерсоном.
У центрі сюжету — молодий Геймітч Абернаті, який став учасником 50-х Голодних ігор.
А це означає, що учасниками смертельних змагань стануть аж 48 підлітків, зокрема і Геймітч.
Акторський каст "Світанку перед Жнивами" дійсно вражає:
Джозеф Зада у ролі Геймітча,
Ель Фаннінг у ролі молодшої версії Еффі Трінкет,
Рейф Файнс у ролі президента Коріолана Сноу,
Кіран Калкін у ролі телеведучого Цезаря Флікермана,
Джессі Племонс зіграв молодшу версію Плутарха Гевенсбі.
