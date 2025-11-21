Яким буде приквел "Голодних ігор" — трейлер уже в мережі
Яким буде приквел "Голодних ігор" — трейлер уже в мережі

"Світанок перед Жнивами" - дивіться перший трейлер
Джерело:  online.ua

Компанія Lionsgate нарешті представила довгоочікуваний трейлер приквела саги "Голодні ігри". Частину, яка отримала назву "Світанок перед Жнивами", глядачі побачать уже в листопаді 2026-го року.

Головні тези:

  •  Головним героєм цього фільму стане молодий Геймітч Абернаті.
  • Його зіграє 20-річний австралійський актор Джозеф Зада.

"Світанок перед Жнивами" — дивіться перший трейлер

Що важливо розуміти, приквел — це художній твір, дія якого відбувається до подій раніше створеного твору і який розповідає його передісторію.

Ця історія базується на однойменній книзі 2025 року Сюзанни Коллінз.

Події у фільми розгортаються за 24 роки до подій першої частини з Дженніфер Лоуренс та Джошем Гатчерсоном.

У центрі сюжету — молодий Геймітч Абернаті, який став учасником 50-х Голодних ігор.

Саме ці Ігри стали другим квартальним фестивалем, який проводиться кожні 25 років, тому правила дещо змінюються. Цього разу кожен район Панему повинен надсилати вдвічі більше учасників.

А це означає, що учасниками смертельних змагань стануть аж 48 підлітків, зокрема і Геймітч.

Акторський каст "Світанку перед Жнивами" дійсно вражає:

  • Джозеф Зада у ролі Геймітча,

  • Ель Фаннінг у ролі молодшої версії Еффі Трінкет,

  • Рейф Файнс у ролі президента Коріолана Сноу,

  • Кіран Калкін у ролі телеведучого Цезаря Флікермана,

  • Джессі Племонс зіграв молодшу версію Плутарха Гевенсбі.

