Каким будет приквел "Голодных игр" — трейлер уже в сети

Компания Lionsgate наконец-то представила долгожданный трейлер приквела саги "Голодные игры". Часть, получившая название "Рассвет перед Жатвой", зрители увидят уже в ноябре 2026 года.

"Рассвет перед Жатвой" — смотрите первый трейлер

Что важно понимать, приквел — это художественное произведение, действие которого происходит до событий ранее созданного произведения и рассказывает его предысторию.

Эта история базируется на одноименной книге 2025 года Сюзанны Коллинз.

События в фильмы разворачиваются за 24 года до событий первой части с Дженнифер Лоуренс и Джошем Гатчерсоном.

В центре сюжета — молодой Геймитч Абернати, ставший участником 50-х Голодных игр.

Именно эти Игры стали вторым квартальным фестивалем, который проводится каждые 25 лет, поэтому правила несколько меняются. В этот раз каждый район Панема должен присылать вдвое больше участников.

А это значит, что участниками смертельных соревнований станут 48 подростков, в том числе и Геймитч.

Актерский каст "Рассвет перед Жатвой" действительно впечатляет: