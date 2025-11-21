Каким будет приквел "Голодных игр" — трейлер уже в сети

Компания Lionsgate наконец-то представила долгожданный трейлер приквела саги "Голодные игры". Часть, получившая название "Рассвет перед Жатвой", зрители увидят уже в ноябре 2026 года.
Главные тезисы
- Главным героем этого фильма станет молодой Геймитч Абернати.
- Его сыграет 20-летний австралийский актер Джозеф Зада.
"Рассвет перед Жатвой" — смотрите первый трейлер
Что важно понимать, приквел — это художественное произведение, действие которого происходит до событий ранее созданного произведения и рассказывает его предысторию.
Эта история базируется на одноименной книге 2025 года Сюзанны Коллинз.
События в фильмы разворачиваются за 24 года до событий первой части с Дженнифер Лоуренс и Джошем Гатчерсоном.
В центре сюжета — молодой Геймитч Абернати, ставший участником 50-х Голодных игр.
А это значит, что участниками смертельных соревнований станут 48 подростков, в том числе и Геймитч.
Актерский каст "Рассвет перед Жатвой" действительно впечатляет:
Джозеф Зада в роли Геймитча,
Эль Фаннинг в роли младшей версии Эффи Тринкет,
Рейф Файнс в роли президента Кориолана Сноу,
Киран Калкин в роли телеведущего Цезаря Фликермана,
Джесси Племонс сыграл младшую версию Плутарха Гэвенсби.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-