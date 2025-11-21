Каким будет приквел "Голодных игр" — трейлер уже в сети
"Рассвет перед Жатвой" - смотрите первый трейлер
Источник:  online.ua

Компания Lionsgate наконец-то представила долгожданный трейлер приквела саги "Голодные игры". Часть, получившая название "Рассвет перед Жатвой", зрители увидят уже в ноябре 2026 года.

  • Главным героем этого фильма станет молодой Геймитч Абернати.
  • Его сыграет 20-летний австралийский актер Джозеф Зада.

Что важно понимать, приквел — это художественное произведение, действие которого происходит до событий ранее созданного произведения и рассказывает его предысторию.

Эта история базируется на одноименной книге 2025 года Сюзанны Коллинз.

События в фильмы разворачиваются за 24 года до событий первой части с Дженнифер Лоуренс и Джошем Гатчерсоном.

В центре сюжета — молодой Геймитч Абернати, ставший участником 50-х Голодных игр.

Именно эти Игры стали вторым квартальным фестивалем, который проводится каждые 25 лет, поэтому правила несколько меняются. В этот раз каждый район Панема должен присылать вдвое больше участников.

А это значит, что участниками смертельных соревнований станут 48 подростков, в том числе и Геймитч.

Актерский каст "Рассвет перед Жатвой" действительно впечатляет:

  • Джозеф Зада в роли Геймитча,

  • Эль Фаннинг в роли младшей версии Эффи Тринкет,

  • Рейф Файнс в роли президента Кориолана Сноу,

  • Киран Калкин в роли телеведущего Цезаря Фликермана,

  • Джесси Племонс сыграл младшую версию Плутарха Гэвенсби.

