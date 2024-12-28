Група палеонтологів під керівництвом Мінцзіна Лю з Університету Чан'ань у Китаї виявила крихітні кульки мінералів віком у 535 млн років, які можуть розповісти про те, які форми життя панували на нашій планеті у цей період.

Яким могло бути життя на Землі 500 млн років тому

Виявлені об’єкти мають розмір близько міліметра і представляють собою крихітні ембріони тварин, які мешкали на Землі у ранній кембрійський період.

Тварини належать до групи Ecdysozoa, до якої входять комахи, павуки, ракоподібні та черв'яки.

Наразі дослідники точно не можуть визначити, які саме форми мали дорослі особини цих тварин, однак вони припускають, що вони могли бути тісно пов’язані з родом Saccorhytus, який представлений виключно одним видом — крихітною, своєрідною істотою кембрійської доби без анального отвору.

Краби і комахи найбільш часто зустрічаються серед скам'янілостей, оскільки їхні тверді панцирі добре зберігаються.

Скам’янілі ембріони віком у понад 500 млн років

Ембріони Ecdysozoa виявити набагато складніше. Вони мають велику цінність, оскільки дозволяють зрозуміти, яким був ранній розвиток тварин, що давно вимерли.

Сім ембріонів були виявлені кілька десятиліть тому в регіоні Куанчуаньпу.

Насправді тут було виявлено безліч скам'янілих ембріонів, але вони належать до типу Cnidaria, групи, до якої входять медузи, анемони та корали.

Що вдалось дізнатись про доісторичні організми, які жили на Землі 500 млн років тому

Виявлені нові ембріони є першими, що належать до групи Ecdtsoza. Замість м’яких тканин ембріонів з часом утворились мінерали фосфату кальцію, оскільки процес розкладання відбувався в осаді на дні морського середовища.

Це дозволило зберегти тривимірну анатомію ембріонів із напрочуд великою кількістю деталей.

За кількістю та розташуванням пластин, які утворюють екзоскелети ембріонів, що отримали назву склеритів, дослідники визначили крихітні організми як 2 нових види таксонів — Saccus xixiangensis і Saccus necopinus.

Наразі китайські дослідники не знають, як далі мали розвиватись ці ембріони, однак точно розуміють їхню анатомію.

Кожен ембріон був вкритий гладкою оболонкою, мав тіло у формі мішка і не мав ніяких кінцівок.

Пластини екзоскелетів ембріонів розташовані радіально на головах та білатерально на хвостах. Це означає, що їхні тіла мали дзеркальні ліву та праву сторони.

В них були відсутні волосоподібні придатки, схожі на вії, що дозволяє віднести їх до Ecdysozoa.

Окрім цього жоден з ембріонів не мав ніяких отворів. Це можна пояснити тим, що вони перебували на стадії розвитку рота та ануса.

Однак відсутність ознак деформації екзоскелету свідчить про формування кутикул, що свідчить про те, що ембріони були готові до процесу вилуплювання на момент загибелі.

Великі розміри та видовбана середина кожної скам'янілості також вказують на те, що вони споживали великий жовток.

Вчені звернулися до скам'янілостей організмів зі схожими характеристиками, які жили 540 мільйонів років тому.

Можливо, що Saccus міг вирости у щось схоже, тісно пов'язане із Saccorhytus coronarius.

Якщо це так, то Saccus і Saccorhytus могли бути базальними Ecdysozoa, що передбачає, що ранні предки групи мали мішкоподібне тіло, а червоподібна форма з'явилася пізніше.