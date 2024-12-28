Группа палеонтологов под руководством Минцзина Лю из Университета Чанъань в Китае обнаружила крошечные шарики минералов в возрасте 535 млн лет, которые могут рассказать о том, какие формы жизни царили на нашей планете в этот период.

Какой могла быть жизнь на Земле 500 млн лет назад

Обнаруженные объекты имеют размер около миллиметра и представляют собой крошечные эмбрионы животных, обитавших на Земле в ранний кембрийский период.

Животные относятся к группе Ecdysozoa, в которую входят насекомые, пауки, ракообразные и черви.

Пока исследователи точно не могут определить, какие именно формы имели взрослые особи этих животных, однако они предполагают, что они могли быть тесно связаны с родом Saccorhytus, который представлен исключительно одним видом — крошечным, своеобразным существом кембрийской эпохи без анального отверстия.

Крабы и насекомые наиболее часто встречаются среди окаменелостей, поскольку их жесткие панцири хорошо сохраняются.

Окаменевшие эмбрионы старше 500 млн лет

Эмбрионы Ecdysozoa обнаружить гораздо сложнее. Они имеют большую ценность, поскольку позволяют понять, каким было раннее развитие давно вымерших животных.

Семь эмбрионов было обнаружено несколько десятилетий назад в регионе Куанчуаньпу.

На самом деле здесь было обнаружено множество окаменевших эмбрионов, но они относятся к типу Cnidaria, группе, в которую входят медузы, анемоны и кораллы.

Что удалось узнать о доисторических организмах, живших на Земле 500 млн лет назад

Обнаруженные новые эмбрионы являются первыми, относящимися к группе Ecdtsoza. Вместо мягких тканей эмбрионов с течением времени образовались минералы фосфата кальция, поскольку процесс разложения происходил в осадке на дне морской среды.

Это позволило сохранить трехмерную анатомию эмбрионов с удивительно большим количеством деталей.

По количеству и расположению пластин, образующих экзоскелеты эмбрионов, получивших название склеритов, исследователи определили крошечные организмы как два новых вида таксонов — Saccus xixiangensis и Saccus necopinus.

Китайские исследователи не знают, как дальше должны развиваться эти эмбрионы, однако точно понимают их анатомию.

Каждый эмбрион был покрыт гладкой оболочкой, имел тело в форме мешка и не имел никаких конечностей.

Пластины экзоскелетов эмбрионов расположены радиально на изголовье и билатерально на хвостах. Это означает, что их тела имели зеркальные левую и правую стороны.

В них отсутствовали волосообразные придатки, похожие на реснички, что позволяет отнести их к Ecdysozoa.

Кроме этого ни один из эмбрионов не имел никаких отверстий. Это можно объяснить тем, что они находились в стадии развития рта и ануса.

Однако отсутствие признаков деформации экзоскелета свидетельствует о формировании кутикул, что свидетельствует о том, что эмбрионы были готовы к вылуплению на момент гибели.

Большие размеры и выдолбленная середина каждой окаменелости также указывают, что они потребляли большой желток.

Ученые обратились к окаменелости организмов с похожими характеристиками, жившими 540 миллионов лет назад.

Возможно, что Saccus мог вырасти во что-то похожее, тесно связанное с Saccorhytus coronarius.

Если это так, то Saccus и Saccorhytus могли быть базальными Ecdysozoa, что предполагает, что ранние предки группы имели мешковидное тело, а червеобразная форма появилась позже.