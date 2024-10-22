Американские геологи из Гарвардского университета провели исследования и изучили последствия падения на Землю гигантского метеорита, вызвавшего планетарную катастрофу и изменившиеся условия для существования жизни.

Что известно о гигантском метеорете, изменившем условия жизни на Земле

Отмечается, что доктор Наджа Драбон и команда геологов из Гарвардского университета изучала падение гигантского метеорита на Землю, получившей название событие S2.

Столкновение произошло около 3,26 млрд лет назад и полностью изменило облик нашей планеты и условия существования ранних форм жизни.

Американские геологи изучали пояс зелёных камней Барбертон в Южной Африке.

По результатам тщательного изучения горных пород и проведения их химического состава были реконструированы события в результате падения метеорита S2.

В частности, удалось выяснить, что метеорит был в 200 раз больше, чем привел к уничтожению динозавров. Его размеры равнялись 4 горам Эверест.

Падение метеорита

Его падение привело к возникновению гигантского цунами и масштабных разрушений.

Последствия падения также привели к цепочке событий, которые существенно изменили тогдашний вид нашей планеты и условия для существования ранних форм жизни.

Громадное цунами привело к нарушениям тогдашнего мирового океана и перенесло обломки с суши на побережье.

Образовавшееся в результате падения интенсивное тепло вскипятило поверхность океана. Образовалось густое облако пыли, заблокировавшее солнечный свет.

Однако даже в таких условиях на Земле продолжали существовать ранние формы жизни.

Что известно о влиянии падения метеорита на ранние формы жизни

Исследователи обнаружили, что, хотя падение крупных метеоритов приводит к катастрофическим последствиям, в этом случае гигантский метеорит наоборот способствовал поддержанию ранних форм жизни на Земле.

Падение привело к выбросу огромного количества питательных веществ, среди которых фосфор и железо, необходимых для развития одноклеточных организмов, в частности бактерий, метаболизирующих железо.

Цунами перенесло из глубин океана на мелководье железо, а сам метеорит оставил после себя большое количество фосфора.

Ученые подчеркивают, что стремительное развитие бактерий, метаболизирующих железо, является важной частью головоломки при понимании развития ранней жизни.

Считается, что удары метеоритов были катастрофическими для жизни, но это исследование подчеркивает, что эти удары могли принести пользу, особенно на раннем этапе... эти удары могли фактически позволить жизни процветать, — объясняет Наджа Драбон. Поделиться

В поясе Барбертон Гринстоун хранятся свидетельства более восьми древних столкновений, включая S2. Доктор Драбон и его команда продолжат его исследовать, ища больше подсказок о древней истории Земли.