Американские геологи из Гарвардского университета провели исследования и изучили последствия падения на Землю гигантского метеорита, вызвавшего планетарную катастрофу и изменившиеся условия для существования жизни.
Главные тезисы
- Исследования ученых из Гарвардского университета раскрывают важные детали о влиянии падения гигантского метеорита на развитие ранней жизни на Земле.
- Падение метеорита S2 привело к созданию гигантского цунами и изменению условий для существования ранних форм жизни на планете.
- Выброс питательных веществ благоприятствовал развитию одноклеточных организмов, таких как бактерии, метаболизирующие железо.
- Удары метеоритов, хотя обычно считаются катастрофическими, в данном случае оказались полезными для развития жизни на Земле.
- Изучение последствий падений метеоритов в поясе Барбертон Гринстоун поможет понять древнюю историю нашей планеты и эволюцию жизни.
Что известно о гигантском метеорете, изменившем условия жизни на Земле
Отмечается, что доктор Наджа Драбон и команда геологов из Гарвардского университета изучала падение гигантского метеорита на Землю, получившей название событие S2.
Столкновение произошло около 3,26 млрд лет назад и полностью изменило облик нашей планеты и условия существования ранних форм жизни.
Американские геологи изучали пояс зелёных камней Барбертон в Южной Африке.
По результатам тщательного изучения горных пород и проведения их химического состава были реконструированы события в результате падения метеорита S2.
В частности, удалось выяснить, что метеорит был в 200 раз больше, чем привел к уничтожению динозавров. Его размеры равнялись 4 горам Эверест.
Его падение привело к возникновению гигантского цунами и масштабных разрушений.
Последствия падения также привели к цепочке событий, которые существенно изменили тогдашний вид нашей планеты и условия для существования ранних форм жизни.
Громадное цунами привело к нарушениям тогдашнего мирового океана и перенесло обломки с суши на побережье.
Образовавшееся в результате падения интенсивное тепло вскипятило поверхность океана. Образовалось густое облако пыли, заблокировавшее солнечный свет.
Однако даже в таких условиях на Земле продолжали существовать ранние формы жизни.
Что известно о влиянии падения метеорита на ранние формы жизни
Исследователи обнаружили, что, хотя падение крупных метеоритов приводит к катастрофическим последствиям, в этом случае гигантский метеорит наоборот способствовал поддержанию ранних форм жизни на Земле.
Падение привело к выбросу огромного количества питательных веществ, среди которых фосфор и железо, необходимых для развития одноклеточных организмов, в частности бактерий, метаболизирующих железо.
Цунами перенесло из глубин океана на мелководье железо, а сам метеорит оставил после себя большое количество фосфора.
Ученые подчеркивают, что стремительное развитие бактерий, метаболизирующих железо, является важной частью головоломки при понимании развития ранней жизни.
В поясе Барбертон Гринстоун хранятся свидетельства более восьми древних столкновений, включая S2. Доктор Драбон и его команда продолжат его исследовать, ища больше подсказок о древней истории Земли.
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