Американські геологи з Гарвардського університету провели дослідження і вивчили наслідки падіння на Землю гігантського метеориту, який викликав планетарну катастрофу та зміни умови для існування життя.
Головні тези:
- Американські геологи з Гарвардського університету розкрили таємницю падіння гігантського метеориту, який змінив умови розвитку ранніх форм життя на Землі.
- Гігантський метеорит, відомий як подія S2, розмірами 4 гори Еверест, призвів до створення гігантського цунамі та змінив умови існування зміцнених форм життя на планеті.
- Падіння метеориту сприяло викиду поживних речовин, які важливі для розвитку одноклітинних організмів, таких як бактерії, що метаболізують залізо.
- Удари метеоритів можуть бути корисними, сприяючи розвитку життя на планеті, що підтверджує важливість вивчення таких подій для розуміння давньої історії Землі.
- Метеорит S2 – лише одне з восьми стародавніх зіткнень у поясі Барбертон Грінстоун, які вчені планують досліджувати, щоб розкрити давню історію нашої планети.
Що відомо про гігантський метеорит, який змінив умови життя на Землі
Зазначається, що доктор Наджа Драбон та команда геологів з Гарвардського університету вивчала падіння гігантського метеориту на Землю, що отримала назву “подія S2”.
Зіткнення сталось близько 3,26 млрд років тому і повністю змінило вигляд нашої планети і умови існування ранніх форм життя.
Американські геологи вивчали пояс зелених каменів Барбертон у Південній Африці.
За результатами ретельного вивчення гірських пород та проведення їхнього хімічного складу було реконструйовано події внаслідок падіння метеориту S2.
Зокрема, вдалось з’ясувати, що метеорит був у 200 разів більшим за той, який призвів до знищення динозаврів. Його розміри дорівнювали 4 горам Еверест.
Його падіння призвело до виникнення гігантського цунамі та масштабних руйнувань.
Наслідки падіння також спричинили ланцюжок подій, які суттєво змінили тодішній вигляд нашої планети та умови для існування ранніх форм життя.
Велечезне цунамі призвело до порушень тодішнього світового океану і перенесло уламки з суші на узбережжя.
Утворене внаслідок падіння інтенсивне тепло скип'ятило поверхню океану. Утворилась густа хмара пилу, яка заблокувала сонячне світло.
Однак навіть в таких умовах на Землі продовжували існувати ранні форми життя.
Що відомо про вплив падіння метеориту на ранні форми життя
Дослідники виявили, що хоча падіння великих метеоритів призводить до катастрофічних наслідків, у цьому випадку гігантський метеорит навпаки сприяв підтримці ранніх форм життя на Землі.
Падіння спричинило викид величезної кількості поживних речовин, серед яких фосфор і залізо, необхідних для розвитку одноклітинних організмів, зокрема бактерій, що метаболізують залізо.
Цунами перенесло з глибин океану на мілководдя залізо, а сам метеорит залишив по собі велику кількість фосфору.
Науковці підкреслюють, що стрімкий розвиток бактерій, які метаболізують залізо, є важливою частиною головоломки при розумінні розвитку раннього життя.
У поясі Барбертон Грінстоун зберігаються свідоцтва понад восьми стародавніх зіткнень, включно з S2. Доктор Драбон та її команда продовжать його досліджувати, шукаючи більше підказок про давню історію Землі.
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