Якщо Росія нападе. Країни Балтії готують масову евакуацію

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани на випадок надзвичайних ситуацій, аби впоратися з евакуацією сотень тисяч людей у разі накопичення російських військ або нападу.

Країни Балтії готуються до масової евакуації у випадку нападу Росії

Три балтійські країни вже давно говорять своїм партнерам по НАТО щодо побоювання можливої російської агресії, спираючись на кібератаки, дезінформаційні кампанії та вторгнення винищувачів та дронів РФ впродовж останніх кількох місяців.

У Кремлі кажуть, що не мають наміру атакувати НАТО, проте ці три країни, які були анексовані Москвою під час Другої світової війни, у два рази збільшили видатки на оборону після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У Reuters уточнили, що деталі щодо кількості потенційних евакуйованих, до яких готуються чиновники, повідомляються вперше.

Загрози можуть бути різними, - попередив керівник пожежної служби Литви Ренатас Позела.- Можливо, ми побачимо потужну армію вздовж кордонів країн Балтії, з очевидною метою захопити всі три країни за три дні до тижня. Поширити

Водночас 31-річний волонтер Армінас Раудіс, який виконував роль евакуйованого під час навчань у Литві цього тижня, наголосив:

Ми говоримо про це щомісяця, щотижня - на роботі, скрізь.

У Reuters додали, що такі навчання передбачали евакуацію лише сотні людей з Вільнюса, однак чиновники, яких опитало видання, заявили, що планується евакуація набагато більшої кількості людей, хоча деталі плану все ще тримають в таємниці.

За словами Позела, половина з тих, хто живе в радіусі 40 км від кордонів РФ та Білорусі, а саме близько 400 тисяч людей, є серед потенційних евакуйованих.

Західне місто Каунас планує розмістити 300 тис людей у школах, університетах, католицьких церквах та на арені, де нещодавно виступали Роббі Вільямс і Роджер Вотерс. Подібні заходи вживаються й в інших містах. За словами представника пожежної служби, вже обрано місця збору, зокрема у Вільнюсі, призначено потяги та автобуси, а на складах накопичено запаси туалетного паперу, розкладних ліжок тощо. Поширити

Водночас ті, хто будуть тікати на автомобілях, будуть направлені на другорядні дороги, аби звільнити інші для армії.

Це дуже заспокійливе повідомлення для нашого суспільства, що ми готові і плануємо. Ми зробили свою домашню роботу, - запевнив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будрис у коментарі для Reuters.

Своєю чергою жодна з балтійських країн не має детальних планів щодо переселення своїх громадян за межі своїх кордонів.

За словами радника з питань масової евакуації Естонської рятувальної служби Івара Мая, його країна готує плани з переселення десятої частини населення у тимчасові притулки, а багато інших людей, швидше за все, переїдуть до родичів.

У Латвії оцінюють, що третина її жителів може покинути свої домівки, зазначив заступник голови Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт Латвії Іварс Накурц.