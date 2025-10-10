Если Россия нападет. Страны Балтии готовят массовую эвакуацию

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы справиться с эвакуацией сотен тысяч человек в случае накопления российских войск или нападения.
Главные тезисы
- Балтийские страны разрабатывают планы для эвакуации граждан в случае угрозы нападения России и накопления войск в регионе.
- После вторжения РФ в Украину Эстония, Латвия и Литва увеличили расходы на оборону и сотрудничают с НАТО.
- В случае нападения России предполагается эвакуация сотен тысяч человек, включая размещение в школах, церквях и других местах.
Страны Балтии готовятся к массовой эвакуации в случае нападения России
Три балтийских страны уже давно говорят своим партнерам по НАТО об опасениях возможной российской агрессии, опираясь на кибератаки, дезинформационные кампании и вторжение истребителей и дронов РФ на протяжении последних нескольких месяцев.
В Кремле говорят, что не намерены атаковать НАТО, однако эти три страны, аннексированные Москвой во время Второй мировой войны, в два раза увеличили расходы на оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В Reuters уточнили, что детали количества потенциальных эвакуированных, к которым готовятся чиновники, сообщаются впервые.
В то же время 31-летний волонтер Арминас Раудис, выполнявший роль эвакуированного во время учений в Литве на этой неделе, отметил:
Мы говорим об этом ежемесячно, еженедельно — на работе, везде.
В Reuters добавили, что такие учения предполагали эвакуацию только сотни людей из Вильнюса, однако чиновники, опрошенные изданием, заявили, что планируется эвакуация гораздо большего количества людей, хотя детали плана все еще держат в тайне.
По словам Позела, половина из живущих в радиусе 40 км от границ РФ и Беларуси, а именно около 400 тысяч человек, есть среди потенциальных эвакуированных.
В то же время те, кто будут убегать на автомобилях, будут направлены на второстепенные дороги, чтобы уволить другие для армии.
Это очень успокаивающее сообщение для нашего общества, которое мы готовы и планируем. Мы проделали свою домашнюю работу, — заверил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в комментарии для Reuters.
В свою очередь ни у одной из балтийских стран нет детальных планов по переселению своих граждан за пределы своих границ.
По словам советника по массовой эвакуации Эстонской спасательной службы Ивара Мая, его страна готовит планы по переселению десятой части населения во временные приюты, а многие другие люди, скорее всего, переедут к родственникам.
В Латвии оценивают, что треть ее жителей может покинуть свои дома, отметил заместитель председателя Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ Латвии Иварс Накурц.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-