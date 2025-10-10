Если Россия нападет. Страны Балтии готовят массовую эвакуацию

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы справиться с эвакуацией сотен тысяч человек в случае накопления российских войск или нападения.

Страны Балтии готовятся к массовой эвакуации в случае нападения России

Три балтийских страны уже давно говорят своим партнерам по НАТО об опасениях возможной российской агрессии, опираясь на кибератаки, дезинформационные кампании и вторжение истребителей и дронов РФ на протяжении последних нескольких месяцев.

В Кремле говорят, что не намерены атаковать НАТО, однако эти три страны, аннексированные Москвой во время Второй мировой войны, в два раза увеличили расходы на оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Reuters уточнили, что детали количества потенциальных эвакуированных, к которым готовятся чиновники, сообщаются впервые.

- Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ стран Балтии, с очевидной целью захватить все три страны за три дня до недели. Поделиться

В то же время 31-летний волонтер Арминас Раудис, выполнявший роль эвакуированного во время учений в Литве на этой неделе, отметил:

Мы говорим об этом ежемесячно, еженедельно — на работе, везде.

В Reuters добавили, что такие учения предполагали эвакуацию только сотни людей из Вильнюса, однако чиновники, опрошенные изданием, заявили, что планируется эвакуация гораздо большего количества людей, хотя детали плана все еще держат в тайне.

По словам Позела, половина из живущих в радиусе 40 км от границ РФ и Беларуси, а именно около 400 тысяч человек, есть среди потенциальных эвакуированных.

Западный город Каунас планирует разместить 300 тыс. человек в школах, университетах, католических церквях и на арене, где недавно выступали Робби Уильямс и Роджер Уотерс. Подобные меры предпринимаются и в других городах. По словам представителя пожарной службы, уже выбраны места сбора, в частности в Вильнюсе, назначены поезда и автобусы, а на складах накоплены запасы туалетной бумаги, раскладных кроватей и т.д. Поделиться

В то же время те, кто будут убегать на автомобилях, будут направлены на второстепенные дороги, чтобы уволить другие для армии.

Это очень успокаивающее сообщение для нашего общества, которое мы готовы и планируем. Мы проделали свою домашнюю работу, — заверил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в комментарии для Reuters.

В свою очередь ни у одной из балтийских стран нет детальных планов по переселению своих граждан за пределы своих границ.

По словам советника по массовой эвакуации Эстонской спасательной службы Ивара Мая, его страна готовит планы по переселению десятой части населения во временные приюты, а многие другие люди, скорее всего, переедут к родственникам.

В Латвии оценивают, что треть ее жителей может покинуть свои дома, отметил заместитель председателя Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ Латвии Иварс Накурц.