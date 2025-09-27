Глава МИД РФ Сергей Лавров снова поделился с миром своими лицемерными заявлениями.
Главные тезисы
- Сергей Лавров с цинизмом обвинил НАТО в сговоре по Калининградской области и в намерении военного окружения России.
- Лавров заявил об готовности России противостоять любой агрессии и устранить первопричины конфликта через переговоры.
- МИД РФ подчеркнул, что НАТО угрожает не только России, но и всей Евразии, стремясь окружить ее военным кольцом.
Лавров обвиняет НАТО в подготовке нападения на Россию
В России якобы отсутствовали до сих пор отсутствующие намерения нападать на страны НАТО и Европейского Союза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН.
Однако, по его словам, любая агрессия против их страны получит "решительный отпор".
У НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом, подчеркнул Лавров.
А также добавил, что Североатлантический альянс якобы угрожает не только России и Китаю, но и всей Евразии, пытаясь взять ее в "военное кольцо".
Также одиозный российский дипломат обвинил НАТО в подготовке нападения на Калининградскую область России.
А еще обвинил Украину в запрещении русского языка.
Арабский язык не запрещен в Израиле, иврит не запрещен в арабских странах и Иране. А вот русский язык запрещен в Украине.
