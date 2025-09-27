Глава МИД РФ Сергей Лавров снова поделился с миром своими лицемерными заявлениями.

Лавров обвиняет НАТО в подготовке нападения на Россию

В России якобы отсутствовали до сих пор отсутствующие намерения нападать на страны НАТО и Европейского Союза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН.

Однако, по его словам, любая агрессия против их страны получит "решительный отпор".

У НАТО и ЕС не должно быть сомнений в этом, подчеркнул Лавров.

А также добавил, что Североатлантический альянс якобы угрожает не только России и Китаю, но и всей Евразии, пытаясь взять ее в "военное кольцо".

Также одиозный российский дипломат обвинил НАТО в подготовке нападения на Калининградскую область России.

Не забыл путинский подвижник упомянуть и Украину, заявив, что Россия готова к переговорам "для устранения первопричин конфликта". Поделиться

А еще обвинил Украину в запрещении русского языка.