В России придумали новую отговорку, почему нелегитимный президент РФ Владимир Путин убегает от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот раз Москва обвинила западные страны.

Лавров обвинил страны Запада в препятствовании переговорам Путина и Зеленского

Об этом сообщил одиозный глава российского МИДа Сергей Лавров.

Лавров набросился с обвинениями на западные страны, якобы мешающие переговорам между Украиной и РФ.

Они (западные страны, — ред.) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требующие немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего. Поделиться

Глава российского МИД утверждает, что западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты".

По его словам, Москва надеется, что "эти попытки будут сорваны".

Напомним, что после переговоров с Зеленским и лидерами Европы 18 августа президент США Дональд Трамп позвонил по телефону Путину. Он согласился на встречу с Владимиром Зеленским, но Россия сначала хочет провести встречу в двустороннем формате.