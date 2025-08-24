В России придумали новую отговорку, почему нелегитимный президент РФ Владимир Путин убегает от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот раз Москва обвинила западные страны.
Главные тезисы
- Сергей Лавров обвинил западные страны в препятствии переговорам между Путиным и Зеленским, указав на их попытки нарушить диалог.
- Лавров утверждает, что западные страны ищут повод, чтобы не допустить встречи между лидерами Украины и РФ, подставив под это различные отговорки.
Лавров обвинил страны Запада в препятствовании переговорам Путина и Зеленского
Об этом сообщил одиозный глава российского МИДа Сергей Лавров.
Лавров набросился с обвинениями на западные страны, якобы мешающие переговорам между Украиной и РФ.
Глава российского МИД утверждает, что западные страны пытаются "нарушить тот процесс, который в целом был начат Путиным и Трампом, который дал очень неплохие результаты".
По его словам, Москва надеется, что "эти попытки будут сорваны".
Напомним, что после переговоров с Зеленским и лидерами Европы 18 августа президент США Дональд Трамп позвонил по телефону Путину. Он согласился на встречу с Владимиром Зеленским, но Россия сначала хочет провести встречу в двустороннем формате.
