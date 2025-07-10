Окончание войны РФ против Украины. Рубио заявил о "новом подходе" от Лаврова
Категория
Политика
Дата публикации

Окончание войны РФ против Украины. Рубио заявил о "новом подходе" от Лаврова

Рубио
Читати українською
Источник:  Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с российским главой МИД одиозным Сергеем Лавровым заявил, что РФ предложила "новый и другой подход" в урегулировании войны против Украины. Однако дипломат не уточнил, о чем идет речь

Главные тезисы

  • Россия якобы предложила новый подход в урегулировании войны против Украины.
  • Президент Трамп разочарован отсутствием гибкости России в разрешении конфликта на востоке Украины.

Рубио заявил о "новом подходе" насчет окончания войны от Лаврова

Рубио и Лавров провели встречу в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Малайзии, длившейся около 50 минут.

По словам американского госсекретаря, РФ предложила "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине.

Я бы не охарактеризовал это как нечто гарантирующее мир, но это концепция, которую я сообщу сегодня президенту.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

В то же время госсекретарь описал разговор с Лавровым как "откровенный и важный", подчеркнув, что Вашингтон должен "увидеть дорожную карту" относительно того, как может закончиться война России против Украины.

Также Рубио подчеркнул: президент Дональд Трамп разочарован тем, что Кремль не проявил "большую гибкость" по отношению к Украине.

Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса.

Также должностное лицо подчеркнул: администрация США работает с Сенатом над тем, как будет выглядеть законопроект санкций против России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Снисходительное отношение завершается". Рубио заявил о новой визовой политике США
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио неожиданно поздравил россиян с Днем РФ
Госдеп США
Рубио
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России — объяснение Рубио
Рубио объяснил логику Трампа в отношениях с Россией

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?