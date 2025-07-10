Окончание войны РФ против Украины. Рубио заявил о "новом подходе" от Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с российским главой МИД одиозным Сергеем Лавровым заявил, что РФ предложила "новый и другой подход" в урегулировании войны против Украины. Однако дипломат не уточнил, о чем идет речь

Рубио заявил о "новом подходе" насчет окончания войны от Лаврова

Рубио и Лавров провели встречу в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Малайзии, длившейся около 50 минут.

По словам американского госсекретаря, РФ предложила "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине.

Я бы не охарактеризовал это как нечто гарантирующее мир, но это концепция, которую я сообщу сегодня президенту. Марк Рубио Госсекретарь США

В то же время госсекретарь описал разговор с Лавровым как "откровенный и важный", подчеркнув, что Вашингтон должен "увидеть дорожную карту" относительно того, как может закончиться война России против Украины.

Также Рубио подчеркнул: президент Дональд Трамп разочарован тем, что Кремль не проявил "большую гибкость" по отношению к Украине.

Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса. Поделиться

Также должностное лицо подчеркнул: администрация США работает с Сенатом над тем, как будет выглядеть законопроект санкций против России.