Окончание войны РФ против Украины. Рубио заявил о "новом подходе" от Лаврова

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с российским главой МИД одиозным Сергеем Лавровым заявил, что РФ предложила "новый и другой подход" в урегулировании войны против Украины. Однако дипломат не уточнил, о чем идет речь
Главные тезисы
- Россия якобы предложила новый подход в урегулировании войны против Украины.
- Президент Трамп разочарован отсутствием гибкости России в разрешении конфликта на востоке Украины.
Рубио заявил о "новом подходе" насчет окончания войны от Лаврова
Рубио и Лавров провели встречу в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Малайзии, длившейся около 50 минут.
По словам американского госсекретаря, РФ предложила "новый и другой подход" по урегулированию войны в Украине.
В то же время госсекретарь описал разговор с Лавровым как "откровенный и важный", подчеркнув, что Вашингтон должен "увидеть дорожную карту" относительно того, как может закончиться война России против Украины.
Также Рубио подчеркнул: президент Дональд Трамп разочарован тем, что Кремль не проявил "большую гибкость" по отношению к Украине.
Также должностное лицо подчеркнул: администрация США работает с Сенатом над тем, как будет выглядеть законопроект санкций против России.
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