Закінчення війни РФ проти України. Рубіо заявив про "новий підхід" від Лаврова

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з російським главою МЗС, одіозним Сергієм Лавровим заявив, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" у врегулюванні війни проти України. Проте дипломат не уточнив, про що йдеться
Головні тези:
- Держсекретар США Марко Рубіо розкрив новий підхід РФ у врегулюванні війни проти України після зустрічі з Сергієм Лавровим.
- Рубіо вказав, що президент Трамп розчарований відсутністю більшої гнучкості з боку Росії у вирішенні конфлікту на сході України.
- Дипломати обговорили стан війни та територіальну цілісність України, плани з мирного врегулювання конфлікту та роботу над законопроєктом санкцій проти Росії.
Рубіо заявив про "новий підхід" щодо закінчення війни від Лаврова
Рубіо та Лавров провели зустріч у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ АСЕАН у Малайзії, вона тривала близько 50 хвилин.
За словами американського держсекретаря, РФ запропонувала "новий і інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні.
Водночас держсекретар описав розмову з Лавровим як "відверту й важливу", наголосивши, що Вашингтон має "побачити дорожню карту" стосовно того, як може закінчитися війна Росії проти України.
Також Рубіо наголосив: президент Дональд Трамп розчарований тим, що Кремль не проявив "більшої гнучкості" стосовно України.
Також посадовець підкреслив: адміністрація США працює з Сенатом над тим, як виглядатиме законопроєкт санкцій проти Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-