Закінчення війни РФ проти України. Рубіо заявив про "новий підхід" від Лаврова
Категорія
Політика
Дата публікації

Закінчення війни РФ проти України. Рубіо заявив про "новий підхід" від Лаврова

Рубіо
Джерело:  Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з російським главою МЗС, одіозним Сергієм Лавровим заявив, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" у врегулюванні війни проти України. Проте дипломат не уточнив, про що йдеться

Головні тези:

  • Держсекретар США Марко Рубіо розкрив новий підхід РФ у врегулюванні війни проти України після зустрічі з Сергієм Лавровим.
  • Рубіо вказав, що президент Трамп розчарований відсутністю більшої гнучкості з боку Росії у вирішенні конфлікту на сході України.
  • Дипломати обговорили стан війни та територіальну цілісність України, плани з мирного врегулювання конфлікту та роботу над законопроєктом санкцій проти Росії.

Рубіо заявив про "новий підхід" щодо закінчення війни від Лаврова

Рубіо та Лавров провели зустріч у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ АСЕАН у Малайзії, вона тривала близько 50 хвилин.

За словами американського держсекретаря, РФ запропонувала "новий і інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні.

Я б не схарактеризував це як щось, що гарантує мир, але це концепція, яку я повідомлю сьогодні президенту.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Водночас держсекретар описав розмову з Лавровим як "відверту й важливу", наголосивши, що Вашингтон має "побачити дорожню карту" стосовно того, як може закінчитися війна Росії проти України.

Також Рубіо наголосив: президент Дональд Трамп розчарований тим, що Кремль не проявив "більшої гнучкості" стосовно України.

Ми розуміємо, що ці речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу.

Також посадовець підкреслив: адміністрація США працює з Сенатом над тим, як виглядатиме законопроєкт санкцій проти Росії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Поблажливе ставлення завершується". Рубіо заявив про нову візову політику США
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо неочікувано привітав росіян з Днем РФ
Держдеп США
Рубіо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Трамп досі не ввів санкції проти Росії — пояснення Рубіо
Рубіо пояснив логіку Трампа у відносинах з Росією

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?