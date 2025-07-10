Закінчення війни РФ проти України. Рубіо заявив про "новий підхід" від Лаврова

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з російським главою МЗС, одіозним Сергієм Лавровим заявив, що РФ запропонувала "новий і інший підхід" у врегулюванні війни проти України. Проте дипломат не уточнив, про що йдеться

Рубіо заявив про "новий підхід" щодо закінчення війни від Лаврова

Рубіо та Лавров провели зустріч у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ АСЕАН у Малайзії, вона тривала близько 50 хвилин.

За словами американського держсекретаря, РФ запропонувала "новий і інший підхід" щодо врегулювання війни в Україні.

Я б не схарактеризував це як щось, що гарантує мир, але це концепція, яку я повідомлю сьогодні президенту. Марко Рубіо Держсекретар США

Водночас держсекретар описав розмову з Лавровим як "відверту й важливу", наголосивши, що Вашингтон має "побачити дорожню карту" стосовно того, як може закінчитися війна Росії проти України.

Також Рубіо наголосив: президент Дональд Трамп розчарований тим, що Кремль не проявив "більшої гнучкості" стосовно України.

Ми розуміємо, що ці речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу. Поширити

Також посадовець підкреслив: адміністрація США працює з Сенатом над тим, як виглядатиме законопроєкт санкцій проти Росії.