Рубіо неочікувано привітав росіян з Днем РФ
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Політика
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Рубіо неочікувано привітав росіян з Днем РФ

Держдеп США
Рубіо
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Державний секретар США Марко Рубіо опублікував 12 червня привітання з днем Росії та закликав РФ до конструктивної взаємодії зі Сполученими Штатами заради миру в Україні.

Головні тези:

  • Марко Рубіо несподівано привітав російський народ з Днем Росії, закликаючи до співпраці зі Сполученими Штатами для досягнення миру в Україні.
  • Державний секретар США чомусь висловив підтримку російському народу у боротьбі за краще майбутнє та закликав до побудови конструктивних відносин з Російською Федерацією.
  • Рубіо також підтвердив готовність до співпраці між США та РФ для досягнення тривалого миру між Росією та Україною.

Рубіо звернувся до російського народу

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з днем Росії. Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією задля досягнення тривалого миру між Росією та Україною.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Він також висловив сподівання, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між США та Росією.

Заява Держдепа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо наголошував на важливості продовження прямих переговорів між Україною та РФ.

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