Державний секретар США Марко Рубіо опублікував 12 червня привітання з днем Росії та закликав РФ до конструктивної взаємодії зі Сполученими Штатами заради миру в Україні.
Головні тези:
- Марко Рубіо несподівано привітав російський народ з Днем Росії, закликаючи до співпраці зі Сполученими Штатами для досягнення миру в Україні.
- Державний секретар США чомусь висловив підтримку російському народу у боротьбі за краще майбутнє та закликав до побудови конструктивних відносин з Російською Федерацією.
- Рубіо також підтвердив готовність до співпраці між США та РФ для досягнення тривалого миру між Росією та Україною.
Рубіо звернувся до російського народу
Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.
Він також висловив сподівання, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між США та Росією.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо наголошував на важливості продовження прямих переговорів між Україною та РФ.
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