Рубіо неочікувано привітав росіян з Днем РФ

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував 12 червня привітання з днем Росії та закликав РФ до конструктивної взаємодії зі Сполученими Штатами заради миру в Україні.

Рубіо звернувся до російського народу

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США.

Від імені американського народу я хочу привітати російський народ з днем Росії. Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією задля досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Марко Рубіо Держсекретар США

Він також висловив сподівання, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між США та Росією.

Заява Держдепа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо наголошував на важливості продовження прямих переговорів між Україною та РФ.