Рубио неожиданно поздравил россиян с Днем РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Рубио неожиданно поздравил россиян с Днем РФ

Госдеп США
Рубио
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Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал 12 июня приветствие с днем России и призвал РФ к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами ради мира в Украине.

Главные тезисы

  • Госсекретарь США подтвердил готовность к сотрудничеству между США и РФ для достижения длительного мира в Украине.
  • Рубио зачем-то обратился к российскому народу с поздравлением и выразил надежду на улучшение взаимоотношений между США и Россией.

Рубио обратился к российскому народу

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

От имени американского народа я хочу поздравить русский народ с днем России. Соединенные Штаты остаются преданными поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения продолжительного мира между Россией и Украиной.

Марко Рубио

Марко Рубио

Госсекретарь США

Он также выразил надежду на то, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между США и Россией.

Заявление Госдепа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отмечал важность продолжения прямых переговоров между Украиной и РФ.

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