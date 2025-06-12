Рубио неожиданно поздравил россиян с Днем РФ

От имени американского народа я хочу поздравить русский народ с днем России. Соединенные Штаты остаются преданными поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией для достижения продолжительного мира между Россией и Украиной.