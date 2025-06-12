Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал 12 июня приветствие с днем России и призвал РФ к конструктивному взаимодействию с Соединенными Штатами ради мира в Украине.
Главные тезисы
- Госсекретарь США подтвердил готовность к сотрудничеству между США и РФ для достижения длительного мира в Украине.
- Рубио зачем-то обратился к российскому народу с поздравлением и выразил надежду на улучшение взаимоотношений между США и Россией.
Рубио обратился к российскому народу
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.
Он также выразил надежду на то, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между США и Россией.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отмечал важность продолжения прямых переговоров между Украиной и РФ.
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