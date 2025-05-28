"Снисходительное отношение завершается". Рубио заявил о новой визовой политике США

Соединенные Штаты вводят новую визовую политику в отношении иностранных должностных лиц и лиц, причастных к "цензурированию" граждан США.
Главные тезисы
- Соединенные Штаты внедряют новую визовую политику для защиты свободы высказывания американцев.
- Новая политика направлена на защиту суверенитета и права на свободу слова граждан Соединенных Штатов.
Рубио заявил о жесткой визовой политике США
Об этом объявил государственный секретарь Марк Рубио 28 мая.
Госсекретарь США заявил, что некоторые иностранные правительства и чиновники пытаются ограничивать свободу слова американцев, в том числе из-за давления на технологические компании.
Также неприемлемо, добавил госсекретарь США, чтобы иностранные должностные лица требовали от американских технологических платформ "принять глобальную политику модерации контента или осуществлять цензуру, которая выходит за пределы их полномочий и распространяется на территорию Соединенных Штатов".
Мы не будем терпеть посягательства на суверенитет США, особенно когда такие посягательства подрывают осуществление нашего фундаментального права на свободу слова.
В соцсети Х он добавил, что свобода слова — это неотъемлемое право, на которое не влияют иностранные правительства, и подрывающие его не должны иметь привилегию посещать США.
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