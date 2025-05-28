"Снисходительное отношение завершается". Рубио заявил о новой визовой политике США
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Политика
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"Снисходительное отношение завершается". Рубио заявил о новой визовой политике США

Рубио
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Соединенные Штаты вводят новую визовую политику в отношении иностранных должностных лиц и лиц, причастных к "цензурированию" граждан США.

Главные тезисы

  • Соединенные Штаты внедряют новую визовую политику для защиты свободы высказывания американцев.
  • Новая политика направлена на защиту суверенитета и права на свободу слова граждан Соединенных Штатов.

Рубио заявил о жесткой визовой политике США

Об этом объявил государственный секретарь Марк Рубио 28 мая.

Госсекретарь США заявил, что некоторые иностранные правительства и чиновники пытаются ограничивать свободу слова американцев, в том числе из-за давления на технологические компании.

Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, применяемой к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенных высказываний в Соединенных Штатах. Неприемлемо, чтобы иностранные должностные лица выдавали или угрожали выдать ордера на арест граждан или резидентов США за публикации в социальных сетях на американских платформах, когда они физически находятся на территории США.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Также неприемлемо, добавил госсекретарь США, чтобы иностранные должностные лица требовали от американских технологических платформ "принять глобальную политику модерации контента или осуществлять цензуру, которая выходит за пределы их полномочий и распространяется на территорию Соединенных Штатов".

Мы не будем терпеть посягательства на суверенитет США, особенно когда такие посягательства подрывают осуществление нашего фундаментального права на свободу слова.

В соцсети Х он добавил, что свобода слова — это неотъемлемое право, на которое не влияют иностранные правительства, и подрывающие его не должны иметь привилегию посещать США.

Или это в Латинской Америке, в Европе или где-нибудь — дни снисходительного отношения к тем, кто посягает на права американцев, завершаются.

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