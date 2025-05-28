"Поблажливе ставлення завершується". Рубіо заявив про нову візову політику США
Категорія
Політика
Дата публікації

"Поблажливе ставлення завершується". Рубіо заявив про нову візову політику США

Рубіо
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Сполучені Штати запроваджують нову візову політику щодо іноземних посадовців та осіб, які причетні до "цензурування" громадян США.

Головні тези:

  • Сполучені Штати впроваджують жорстку візову політику стосовно іноземних посадовців, що обмежують свободу слова американців.
  • Марко Рубіо запроваджує нові обмеження для іноземних громадян, які цензурують захищені висловлювання в США.
  • Ціль - захист суверенітету та права на свободу слова громадян Сполучених Штатів від посягань з боку іноземних урядів та посадовців.

Рубіо заявив про жорстку візову політику США

Про це оголосив державний секретар Марко Рубіо 28 травня.

Держсекретар США заявив, деякі іноземні уряди й посадовці намагаються обмежувати свободу слова американців, зокрема через тиск на технологічні компанії.

Сьогодні я оголошую про нову політику обмеження віз, яка застосовуватиметься до іноземних громадян, відповідальних за цензуру захищених висловлювань у Сполучених Штатах. Неприйнятно, щоб іноземні посадовці видавали або погрожували видати ордери на арешт громадян або резидентів США за публікації в соціальних мережах на американських платформах, коли вони фізично перебувають на території США.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Так само неприйнятно, додав держсекретар США, щоб іноземні посадовці вимагали від американських технологічних платформ "прийняти глобальну політику модерації контенту або здійснювати цензуру, яка виходить за межі їх повноважень і поширюється на територію Сполучених Штатів".

Ми не будемо терпіти посягання на суверенітет США, особливо коли такі посягання підривають здійснення нашого фундаментального права на свободу слова.

У соцмережі Х він додав, що свобода слова — це невід’ємне право, на яке не мають впливу іноземні уряди, і ті, хто його підриває, не повинні мати привілею відвідувати США.

Чи це в Латинській Америці, в Європі чи деінде — дні поблажливого ставлення до тих, хто посягає на права американців, завершуються.

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