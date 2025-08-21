Лавров цинично обвинил Украину в пренебрежении миротворческими усилиями Трампа
Лавров цинично обвинил Украину в пренебрежении миротворческими усилиями Трампа

Лавров
Источник:  online.ua

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров лживо обвинил Украину в нежелании мирных переговоров. А Путин вроде бы хочет встретиться с Зеленским, но это событие нужно тщательно подготовить.

Главные тезисы

  • Сергей Лавров лживо обвинил Украину в пренебрежении миротворческими инициативами, высказанными Трампом.
  • Лавров пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами, обвиняя ее в желании взорвать мирные усилия.
  • Циничные заявления Лаврова направлены на нарушение дипломатического процесса и создание условий, усложняющих возможную встречу Путина и Зеленского.

Лавров цинично обвиняет Украину в нежелании мирных переговоров

Такие заявления Лавров сделал на пресс-конференции с главой МИД Индии.

Так, приспешник Путина заявил, что его патрон якобы готов ко встрече с Зеленским, только если все вопросы, требующие обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны.

Эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации к возможной встрече Путина и Зеленского. Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей с Украиной, возникнет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны, — заявил Лавров.

И добавил, что именно "позиция Украины говорит о том, что Киев хочет взорвать мирные усилия Трампа".

Также Лавров расхвалил саммит Россия-США на Аляске, который позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта в Украине.

И поссорил европейских партнеров Украины из Коалиции желающих, которые якобы нацелились на подрыв прогресса, который появился за украинским урегулированием после саммита на Аляске.

По словам Лавров, Европа вроде бы предлагает иностранную интервенцию на часть украинской территории, это абсолютно неприемлемо для России.

