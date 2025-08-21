Лавров цинічно звинуватив Україну у нехтуванні миротворчими зусиллями Трампа

Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров брехливо звинуватив Україну у небажанні мирних перемовин. А Путін нібито хоче зустрітися з Зеленським, але цю подію треба ретельно підготувати.

Лавров цинічно звинувачує Україну у небажанні мирних перемовин

Такі заяви Лавров зробив на пресконференції з головою МЗС Індії.

Так, поплічник Путіна заявив, що його патрон нібито готовий до зустрічі з Зеленським, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані.

Експерти та міністри підготують відповідні рекомендації до можливої ​​зустрічі Путіна та Зеленського. Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання щодо легітимності підписантів з української сторони, — нахабно заявив Лавров. Поширити

І додав, що саме “позиція України говорить про те, що Київ хоче підірвати мирні зусилля Трампа”.

Також Лавров розхвалив саміт Росія-США на Алясці, який “дозволив досягти суттєвого прогресу у визначенні контурів та параметрів врегулювання конфлікту в Україні”.

І посварив європейських партнерів України з “Коаліції охочих”, які нібито націлилися на підрив прогресу, що з'явився за українським врегулюванням після саміту на Алясці.

За словами Лавров, Європа нібито пропонує іноземну інтервенцію на частину української території, це абсолютно неприйнятно для Росії.