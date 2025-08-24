Заважають перемовинам України та РФ. Лавров накинувся на країни Заходу

У Росії вигадали нову відмовку, чому нелегітимний президент РФ Володимир Путін тікає від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу Москва звинуватила західні країни.

Лавров звинуватив країни Заходу у перешкоджанні переговорами Путіна та Зеленського

Про це повідомив одіозний глава російського МЗС Сергій Лавров.

Лавров накинувся зі звинуваченнями на західні країни, які нібито заважають переговорам між Україною та РФ.

Вони (західні країни, - ред.) просто шукають привід для того, щоб переговори не відбулися. І хочуть, щоб це сталося не з їхньої вини, не з вини Зеленського, який теж "артачиться" і висуває якісь умови, вимагає негайної зустрічі з Путіним незалежно ні від чого.

Глава російського МЗС стверджує, що західні країни намагаються "порушити той процес, який загалом був започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати".

За його словами, Москва сподівається, що "ці спроби будуть зірвані".

Нагадаємо, що після переговорів з Зеленським та лідерами Європи 18 серпня президент США Дональд Трамп зателефонував Путіну. Той погодився на зустріч з Володимиром Зеленським, але Росія спочатку хоче провести зустріч у двосторонньому форматі.