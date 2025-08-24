У Росії вигадали нову відмовку, чому нелегітимний президент РФ Володимир Путін тікає від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу Москва звинуватила західні країни.
Головні тези:
- Російський МЗС Сергій Лавров звинуватив західні країни у перешкоджанні переговорам між Путіним та Зеленським.
- Згідно Лаврова, західні країни шукають привід, щоб не допустити зустрічі між лідерами України та РФ.
- Москва сподівається, що спроби західних країн перервати процес діалогу будуть зірвані.
Лавров звинуватив країни Заходу у перешкоджанні переговорами Путіна та Зеленського
Про це повідомив одіозний глава російського МЗС Сергій Лавров.
Лавров накинувся зі звинуваченнями на західні країни, які нібито заважають переговорам між Україною та РФ.
Глава російського МЗС стверджує, що західні країни намагаються "порушити той процес, який загалом був започаткований Путіним і Трампом, який дав дуже непогані результати".
За його словами, Москва сподівається, що "ці спроби будуть зірвані".
Нагадаємо, що після переговорів з Зеленським та лідерами Європи 18 серпня президент США Дональд Трамп зателефонував Путіну. Той погодився на зустріч з Володимиром Зеленським, але Росія спочатку хоче провести зустріч у двосторонньому форматі.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-