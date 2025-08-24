Лавров цинично солгал относительно ракетного удара РФ по Мукачево
Лавров цинично солгал относительно ракетного удара РФ по Мукачево

Лавров
Источник:  NBC News

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров публично соврал по поводу удара РФ по заводу американской компании Flex в Мукачево. Он заявил, что "ничего не слышал" об этом и что Россия, мол, "не бьет по гражданским объектам".

Главные тезисы

  • Лавров публично соврал о ракетном ударе России по заводу Flex в Мукачево.
  • Министр иностранных дел отверг ответственность за целенаправленный удар по гражданским объектам, давая грубые оправдания.

Лавров лжет западным журналистам насчет ударов по Украине

Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными, — цинично заявил российский министр в ответ на вопросы американской журналистки.

После того, как журналистка сказала Лаврову, что это не военный объект и что она разговаривала с работниками этого завода, тот не растерялся и продолжил лгать.

Так, российский министр заявил, что "некоторые люди очень наивны" и косвенно обвинил журналистку во лжи. В то время как российская разведка, повторил свою ложь Лавров, "имеет достоверную информацию", а удары Россия наносит "военным предприятиям, военным объектам". Таким образом, Лавров фактически расписался в том, что удар по заводу был целенаправлен.

При этом Лавров попытался снова обвинить Украину в том, что каждый день делает Кремль — в ударах по гражданским объектам и взятии гражданских в заложники. Он также упомянул о неуклюжей провокации ФСБ, пытавшейся обвинить Украину в подготовке подрыва Крымского моста.

Не обошел вниманием Лавров и "обстрелы Украиной" Запорожской и Смоленской АЭС. По версии Лаврова, именно Украина пытается совершать "террористические атаки", а не Россия устраивает опасные провокации у ядерных объектов.

Лавров также дал понять, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия не осмелится нападать на принадлежащие американскому капиталу объекты, для Кремля ничего не значат.

Лавров нагло заявил, что наличие "американского, венгерского или чего-либо капитала в предприятии" для россиян не будет означать ничего, если они запланируют атаковать предприятие, они атакуют. Прикрывать такие атаки, признался Лавров, будут "созданием там убивающего нас оружия".

Однако после того, как журналистка фактически приперла российского министра "к стенке", спросив напрямую, может ли он подтвердить, что "Россия действительно целенаправленно нанесла удар по принадлежащему американцам предприятию" — Лавров начал "давать заднюю".

В частности, министр снова начал обвинять интервьюерку, на этот раз в том, что она "перекрутила" его слова. Лавров отметил, что вроде бы ничего не подтверждал и вообще, мол, "о таком эпизоде ничего не слышал". А все его пассажи о заводах были частью "риторического вопроса".

"Я ничего не слышал об этом эпизоде. Если вы можете отправить мне ссылку на соответствующую информацию, я ее изучу", — цинично заявил он.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину 21 августа две российские ракеты попали в Мукачево, в 35 км от венгерской границы. В городе раздались два мощных взрыва. В результате удара Россия разрушила американский завод электроники Flex, который является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком города, где работает почти 3 тысячи человек.

