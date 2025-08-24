Лавров цинично солгал относительно ракетного удара РФ по Мукачево

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров публично соврал по поводу удара РФ по заводу американской компании Flex в Мукачево. Он заявил, что "ничего не слышал" об этом и что Россия, мол, "не бьет по гражданским объектам".

Лавров лжет западным журналистам насчет ударов по Украине

Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не выбирала намеренно цели, не связанные с украинскими военными, — цинично заявил российский министр в ответ на вопросы американской журналистки.

После того, как журналистка сказала Лаврову, что это не военный объект и что она разговаривала с работниками этого завода, тот не растерялся и продолжил лгать.

Так, российский министр заявил, что "некоторые люди очень наивны" и косвенно обвинил журналистку во лжи. В то время как российская разведка, повторил свою ложь Лавров, "имеет достоверную информацию", а удары Россия наносит "военным предприятиям, военным объектам". Таким образом, Лавров фактически расписался в том, что удар по заводу был целенаправлен. Поделиться

При этом Лавров попытался снова обвинить Украину в том, что каждый день делает Кремль — в ударах по гражданским объектам и взятии гражданских в заложники. Он также упомянул о неуклюжей провокации ФСБ, пытавшейся обвинить Украину в подготовке подрыва Крымского моста.

Не обошел вниманием Лавров и "обстрелы Украиной" Запорожской и Смоленской АЭС. По версии Лаврова, именно Украина пытается совершать "террористические атаки", а не Россия устраивает опасные провокации у ядерных объектов.

Лавров также дал понять, что слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия не осмелится нападать на принадлежащие американскому капиталу объекты, для Кремля ничего не значат.

Лавров нагло заявил, что наличие "американского, венгерского или чего-либо капитала в предприятии" для россиян не будет означать ничего, если они запланируют атаковать предприятие, они атакуют. Прикрывать такие атаки, признался Лавров, будут "созданием там убивающего нас оружия". Поделиться

Однако после того, как журналистка фактически приперла российского министра "к стенке", спросив напрямую, может ли он подтвердить, что "Россия действительно целенаправленно нанесла удар по принадлежащему американцам предприятию" — Лавров начал "давать заднюю".

В частности, министр снова начал обвинять интервьюерку, на этот раз в том, что она "перекрутила" его слова. Лавров отметил, что вроде бы ничего не подтверждал и вообще, мол, "о таком эпизоде ничего не слышал". А все его пассажи о заводах были частью "риторического вопроса".

"Я ничего не слышал об этом эпизоде. Если вы можете отправить мне ссылку на соответствующую информацию, я ее изучу", — цинично заявил он.