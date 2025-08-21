Россия атаковала в Мукачево американское предприятие по производству электроники — Сибига

Россия нанесла массированный удар по Украине, попав в американского производителя электроники на западе страны; это еще один акт террора против мирного населения и бизнеса без военной логики.
Главные тезисы
- Российская атака на американское предприятие Flex в Мукачево привела к серьезным повреждениям и пострадавшим среди работников.
- Усиление противовоздушной обороны Украины становится необходимым для защиты от потенциальных ракетных атак.
- Украина призывает к мирному разрешению конфликта и проводит дипломатические встречи в двустороннем и трехстороннем форматах.
Россия атаковала американский завод Flex в Мукачево
Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он добавил, что это не первая атака России на американский бизнес в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений.
В этом контексте Сибига подчеркнул, что встречи лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для дипломатического урегулирования. Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников, подчеркнул он.
Contrary to all efforts to end the war, Russia undertook a massive combined air strike on Ukraine overnight.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 21, 2025
Hundreds of drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles on civilian and energy infrastructure.
One of the missiles struck a major American electronics… pic.twitter.com/CTRoXpsk4y
Ночные удары демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками.
В момент ракетной атаки на заводе находились 600 работников. Их успели вывести в укрытие
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
Американская компания «Flex» (ранее известная как Flextronics International Ltd. или Flextronics) начала свою деятельность в Украине еще в начале 2000 года с сотрудничества с ЗАО «Береговский радиозавод» по производству вспышек к одноразовым фотоаппаратам фирмы «Kodak». А в 2012 году представила первую рабочую линию на новом заводе «Флэкстроникс» в Мукачево. С тех пор производство значительно расширилось и продолжает расти и дальше.
Предприятие производит интеллектуальные устройства. К примеру, фитнес-трекеры и устройства медицинского мониторинга, промышленные и телекоммуникационные продукты. Кроме того, Flex ежегодно запускает и обновляет почти 12 тысяч новых продуктов. Многие из них изготовили именно в городе над Латорицей.
15 человек, предварительно, пострадали в результате обстрела в Закарпатье. Возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс кв м.
На месте происшествия работают все оперативные службы. Идет ликвидация последствий российских обстрелов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-