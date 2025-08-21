Россия атаковала в Мукачево американское предприятие по производству электроники — Сибига

Россия нанесла массированный удар по Украине, попав в американского производителя электроники на западе страны; это еще один акт террора против мирного населения и бизнеса без военной логики.

Россия атаковала американский завод Flex в Мукачево

Об этом заявил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига.

Вопреки всем усилиям прекратить войну, Россия нанесла массированный комбинированный авиаудар по Украине ночью. Сотни дронов, гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре. Одна из ракет поразила крупного американского производителя электроники в нашем западном регионе, что привело к серьезным повреждениям и жертвам. Полностью гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне или военным. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он добавил, что это не первая атака России на американский бизнес в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других нападений.

В этом нет ни одной военной логики или необходимости, только террор против людей, бизнеса и нормальной жизни в нашей стране. Вот почему усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, столь критически важны, и мы снова подтверждаем готовность Украины приложить все усилия для приближения мира. Поделиться

В этом контексте Сибига подчеркнул, что встречи лидеров в двустороннем формате Украина-Россия и трехстороннем формате Украина-США-Россия имеют решающее значение для дипломатического урегулирования. Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности со стороны партнеров, включая Соединенные Штаты и европейских союзников, подчеркнул он.

Contrary to all efforts to end the war, Russia undertook a massive combined air strike on Ukraine overnight.



Hundreds of drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles on civilian and energy infrastructure.



One of the missiles struck a major American electronics… pic.twitter.com/CTRoXpsk4y — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 21, 2025

Ночные удары демонстрируют срочность усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками.

В момент ракетной атаки на заводе находились 600 работников. Их успели вывести в укрытие

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

Число пострадавших увеличилось до 15. Один человек находится в тяжелом состоянии. Младшему 22 года, а самому старшему 63. Поделиться

Американская компания «Flex» (ранее известная как Flextronics International Ltd. или Flextronics) начала свою деятельность в Украине еще в начале 2000 года с сотрудничества с ЗАО «Береговский радиозавод» по производству вспышек к одноразовым фотоаппаратам фирмы «Kodak». А в 2012 году представила первую рабочую линию на новом заводе «Флэкстроникс» в Мукачево. С тех пор производство значительно расширилось и продолжает расти и дальше.

Предприятие производит интеллектуальные устройства. К примеру, фитнес-трекеры и устройства медицинского мониторинга, промышленные и телекоммуникационные продукты. Кроме того, Flex ежегодно запускает и обновляет почти 12 тысяч новых продуктов. Многие из них изготовили именно в городе над Латорицей.

15 человек, предварительно, пострадали в результате обстрела в Закарпатье. Возник масштабный пожар, площадью около 7 тыс кв м.