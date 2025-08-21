Росія атакувала у Мукачеві американське підприємство з виробництва електроніки — Сибіга

Росія завдала масованого удару по Україні, влучивши в американського виробника електроніки на заході країни; це ще один акт терору проти мирного населення та бізнесу без жодної військової логіки.

Росія атакувала американський завод Flex у Мукачевому

Про це заявив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Всупереч усім зусиллям припинити війну, Росія завдала масованого комбінованого авіаудару по Україні вночі. Сотні дронів, гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Одна з ракет уразила великого американського виробника електроніки в нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень та жертв. Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Андрій Сибіга Міністр іноземних справ України

Він додав, що це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів.

У цьому немає жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, настільки критично важливі, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру. Поширити

У цьому контексті Сибіга наголосив, що зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія та тристоронньому форматі Україна-США-Росія мають вирішальне значення для дипломатичного врегулювання. Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки з боку партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників, підкреслив він.

Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами.

У момент ракетної атаки на заводі перебувало 600 працівників. Їх встигли вивести в укриття

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Кількість постраждалих збільшилась до 15. Одна людина перебуває у важкому стані. Наймолодшому 22 роки, а найстаршому 63. Поширити

Американська компанія «Flex» (раніше відома як Flextronics International Ltd. або Flextronics) розпочала свою діяльність в Україні ще на початку 2000-го року із співпраці з ЗАТ «Берегівський радіозавод» з виробництва спалахів до одноразових фотоапаратів фірми «Kodak». А у 2012 році презентувала першу робочу лінію на новому заводі «Флекстронікс» у Мукачеві. З того часу виробництво значно розширилося і продовжує зростати й надалі.

Підприємство виготовляє інтелектуальні пристрої. Наприклад, фітнес-трекери і пристрої медичного моніторингу, промислові і телекомунікаційні продукти. Крім того, «Flex» щороку запускає та оновлює майже 12 тисяч нових продуктів. Чимало з них виготовили саме у місті над Латорицею.

15 людей, попередньо, постраждали внаслідок обстрілу на Закарпатті. Виникла масштабна пожежа, площею близько 7 тис кв м.