Росія атакувала у Мукачеві американське підприємство з виробництва електроніки — Сибіга

Росія завдала масованого удару по Україні, влучивши в американського виробника електроніки на заході країни; це ще один акт терору проти мирного населення та бізнесу без жодної військової логіки.
Головні тези:
- Росія вдарила по американському підприємству Flex у Мукачево, що призвело до серйозних пошкоджень та постраждалих серед працівників.
- Нічні удари демонструють необхідність посилення протиповітряної оборони України для захисту від потенційних ракетних атак.
- Україна підтверджує готовність до мирного врегулювання конфлікту, проводячи зустрічі лідерів у двосторонньому та тристоронньому форматах.
Росія атакувала американський завод Flex у Мукачевому
Про це заявив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Він додав, що це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших нападів.
У цьому контексті Сибіга наголосив, що зустрічі лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія та тристоронньому форматі Україна-США-Росія мають вирішальне значення для дипломатичного врегулювання. Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки з боку партнерів, включаючи Сполучені Штати та європейських союзників, підкреслив він.
Contrary to all efforts to end the war, Russia undertook a massive combined air strike on Ukraine overnight.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 21, 2025
Hundreds of drones, hypersonic, ballistic, and cruise missiles on civilian and energy infrastructure.
One of the missiles struck a major American electronics… pic.twitter.com/CTRoXpsk4y
Нічні удари також демонструють терміновість посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами.
У момент ракетної атаки на заводі перебувало 600 працівників. Їх встигли вивести в укриття
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.
Американська компанія «Flex» (раніше відома як Flextronics International Ltd. або Flextronics) розпочала свою діяльність в Україні ще на початку 2000-го року із співпраці з ЗАТ «Берегівський радіозавод» з виробництва спалахів до одноразових фотоапаратів фірми «Kodak». А у 2012 році презентувала першу робочу лінію на новому заводі «Флекстронікс» у Мукачеві. З того часу виробництво значно розширилося і продовжує зростати й надалі.
Підприємство виготовляє інтелектуальні пристрої. Наприклад, фітнес-трекери і пристрої медичного моніторингу, промислові і телекомунікаційні продукти. Крім того, «Flex» щороку запускає та оновлює майже 12 тисяч нових продуктів. Чимало з них виготовили саме у місті над Латорицею.
15 людей, попередньо, постраждали внаслідок обстрілу на Закарпатті. Виникла масштабна пожежа, площею близько 7 тис кв м.
На місці події працюють всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-