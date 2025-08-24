Лавров цинічно збрехав щодо ракетного удару РФ по Мукачеву

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров публічно збрехав з приводу удару РФ по заводу американської компанії Flex в Мукачево. Він заявив, що "нічого не чув" про це, і що Росія, мовляв, "не б'є по цивільних об'єктах".

Лавров бреше західним журналістам щодо ударів по Україні

Росія ніколи та за жодних обставин не вибирала навмисно цілі, не пов'язані з українськими військовими, — цинічно заявив російський міністр у відповідь на запитання американської журналістки.

Після того, як журналістка сказала Лаврову, що це не військовий об'єкт, і що вона розмовляла із працівниками цього заводу, той не розгубився та продовжив брехати.

Так, російський міністр заявив, що "деякі люди дуже наївні" та побічно звинуватив журналістку в брехні. Тоді як російська розвідка, повторив свою брехню Лавров, "має достовірну інформацію", а удари Росія завдає "військових підприємствах, військових об'єктах". Таким чином, Лавров фактично розписався в тому, що удар по заводу був цілеспрямований. Поширити

При цьому Лавров спробував знову звинуватити Україну в тому, що щодня робить Кремль — в ударах по цивільних об'єктах та у взятті цивільних в заручники. Він також згадав про незграбну провокацію ФСБ, яка намагалася звинуватити Україну у підготовці підриву Кримського мосту.

Не обійшов Лавров увагою й "обстріли Україною" Запорізької та Смоленської АЕС. За версією Лаврова, саме Україна намагається здійснювати "терористичні атаки", а не Росія влаштовує небезпечні провокації біля ядерних об'єктів.

Лавров також дав зрозуміти, що слова президента США Дональда Трампа про те, що Росія не насмілиться нападати на об'єкти, які належать американському капіталу, для Кремля нічого не значать.

Лавров нахабно заявив, що наявність "американського, угорського чи будь-чого капіталу в підприємстві" для росіян не буде означати нічого, якщо вони запланують атакувати підприємство, вони атакують. Прикривати такі атаки, зізнався Лавров, будуть "створенням там зброї, що нас вбиває". Поширити

Проте після того, як журналістка фактично приперла російського міністра "до стінки", запитавши напряму, чи може він підтвердити, що "Росія справді цілеспрямовано завдала удару по підприємству, що належить американцям" — Лавров почав "давати задню".

Зокрема міністр знову почав звинувачувати інтерв'юєрку, на цей раз в тому, що вона "перекрутила" його слова. Лавров зазначив, що нібито нічого не підтверджував і взагалі, мовляв, "про такий епізод нічого не чув". А усі його пасажі про заводи були частиною "риторичного запитання".

"Я нічого не чув про цей епізод. Якщо Ви можете надіслати мені посилання на відповідну інформацію, я її вивчу", — цинічно заявив він.