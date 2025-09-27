Глава МЗС РФ Сергій Лавров знову поділився зі світом своїми лицемірними заявами.
Головні тези:
- Сергій Лавров цинічно звинуватив НАТО у змові щодо Калінінградської області РФ.
- Лавров також звинуватив НАТО у намірах узяти Євразію у “військове кільце”.
Лавров звинувачує НАТО у підготовці нападу на Росію
У Росії нібито були відсутні і досі відсутні наміри нападати на країни НАТО і Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на Генеральній Асамблеї ООН.
Однак, за його словами, будь-яка агресія проти їхньої країни отримає "рішучу відсіч".
У НАТО і ЄС не повинно бути сумнівів у цьому, — підкреслив Лавров.
А також додав, що Північноатлантичний альянс нібито погрожує не тільки Росії та Китаю, а ще й усій Євразії, намагаючись узяти її у "військове кільце".
Також одіозний російський дипломат звинуватив НАТО у підготовці нападу на Калінінградську область Росії.
А ще звинуватив Україну в забороні російської мови.
Арабська мова не заборонена в Ізраїлі, іврит не заборонений в арабських країнах та Ірані. А ось російська мова заборонена в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-