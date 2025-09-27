Глава МЗС РФ Сергій Лавров знову поділився зі світом своїми лицемірними заявами.

Лавров звинувачує НАТО у підготовці нападу на Росію

У Росії нібито були відсутні і досі відсутні наміри нападати на країни НАТО і Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на Генеральній Асамблеї ООН.

Однак, за його словами, будь-яка агресія проти їхньої країни отримає "рішучу відсіч".

У НАТО і ЄС не повинно бути сумнівів у цьому, — підкреслив Лавров.

А також додав, що Північноатлантичний альянс нібито погрожує не тільки Росії та Китаю, а ще й усій Євразії, намагаючись узяти її у "військове кільце".

Також одіозний російський дипломат звинуватив НАТО у підготовці нападу на Калінінградську область Росії.

Не забув путінський подвижник згадати й Україну, заявивши, що Росія готова до переговорів "для усунення першопричин конфлікту".

А ще звинуватив Україну в забороні російської мови.