Лавров цинічно звинуватив НАТО у підготовці нападу на Калінінградську область РФ
Лавров цинічно звинуватив НАТО у підготовці нападу на Калінінградську область РФ

Лавров
Read in English
Джерело:  online.ua

Глава МЗС РФ Сергій Лавров знову поділився зі світом своїми лицемірними заявами.

Головні тези:

  • Сергій Лавров цинічно звинуватив НАТО у змові щодо Калінінградської області РФ.
  • Лавров також звинуватив НАТО у намірах узяти Євразію у “військове кільце”.

Лавров звинувачує НАТО у підготовці нападу на Росію

У Росії нібито були відсутні і досі відсутні наміри нападати на країни НАТО і Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на Генеральній Асамблеї ООН.

Однак, за його словами, будь-яка агресія проти їхньої країни отримає "рішучу відсіч".

У НАТО і ЄС не повинно бути сумнівів у цьому, — підкреслив Лавров.

А також додав, що Північноатлантичний альянс нібито погрожує не тільки Росії та Китаю, а ще й усій Євразії, намагаючись узяти її у "військове кільце".

Також одіозний російський дипломат звинуватив НАТО у підготовці нападу на Калінінградську область Росії.

Не забув путінський подвижник згадати й Україну, заявивши, що Росія готова до переговорів "для усунення першопричин конфлікту".

А ще звинуватив Україну в забороні російської мови.

Арабська мова не заборонена в Ізраїлі, іврит не заборонений в арабських країнах та Ірані. А ось російська мова заборонена в Україні.

