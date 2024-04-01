Японія надала держбюджету України понад 100 млн дол. На що витратять гроші

Держбюджет України отримав 118 млн дол на безповоротній основі від Уряду Японії в рамках проєктів Світового банку.

На що витратять кошти від допомоги Японії

Мінфін повідомляє, що кошти отримані в межах проєктів «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Залучене грантове фінансування від Уряду Японії складається з:

70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, кошти допоможуть Україні надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також відбудовувати житлову інфраструктуру України.

Попередня допомога Японії

29 березня Україна отримала 1,5 млрд дол позики від Японії та Великої Британії на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL).

Кошти також були залучені через Світовий банк.

Передумовою надання коштів було виконання 8 вимог: гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності в системі електронних закупівель.