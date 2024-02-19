Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол

Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з вже оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який Україна отримає до кінця лютого.
Японія продовжує підтримку України
На японсько-українській конференції зі сприяння економічному зростанню та відбудові, яка відбулася в Токіо, прем’єри України та Японії Денис Шмигаль та Фуміо Кішіда обговорили лібералізацію візового режиму, активізацію торгівлі, продовження санкційного тиску на Росію.
Загалом у межах Конференції з відновлення та візиту урядової делегації підписали 56 документів.
Серед них:
Конвенція про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи;
домовленість з профільним японським міністерством про взаємодію у відбудові української інфраструктури;
угода про надання Україні гранту на швидке відновлення;
домовленості про відновлення приватного сектору та про сприяння українським виробникам;
низку двосторонніх меморандумів про співпрацю в аграрній сфері;
домовленості з Японським агентством відродження міст та з Японським агентством водного господарства про їх участь у відновленні;
активізація співпраці в медицині та освіті.
Конференція з економічного розвитку та відбудови в Токіо
19 лютого у Токіо пройшла конференція за участю близько 300 державних і корпоративних посадовців з Японії та України.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда пообіцяв продовжувати надавати підтримку у відбудові України у співпраці з приватним сектором, використовуючи свій досвід і технологічні ноу-хау для відновлення після землетрусів.
Уряд Японії заявив, що надасть Україні 15,8 млрд ієн (105 млн дол) у вигляді гранту на протидію мінам і боєприпасам, що не розірвалися, а також на відновлення електроенергетики та енергетичної інфраструктури.
Кішіда також повідомив, що його уряд створить офіс Японської організації зовнішньої торгівлі в Києві, щоб зміцнити ділові зв’язки між двома країнами.
Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що Токіо пом’якшив свої обмеження на поїздки, щоб збільшити інвестиції в Україну.
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