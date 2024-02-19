Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол
Категорія
Економіка
Дата публікації

Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд дол

Денис Шмигаль
Шмигаль і Кішіда

Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з вже оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який Україна отримає до кінця лютого.

Японія продовжує підтримку України

На японсько-українській конференції зі сприяння економічному зростанню та відбудові, яка відбулася в Токіо, прем’єри України та Японії Денис Шмигаль та Фуміо Кішіда обговорили лібералізацію візового режиму, активізацію торгівлі, продовження санкційного тиску на Росію.

Домовилися про відкриття переговорів щодо оновлення угоди про сприяння та захист інвестицій. Наша мета — дати інвесторам надійний правовий захист та гарантії.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Загалом у межах Конференції з відновлення та візиту урядової делегації підписали 56 документів.

Серед них:

  • Конвенція про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи;

  • домовленість з профільним японським міністерством про взаємодію у відбудові української інфраструктури;

  • угода про надання Україні гранту на швидке відновлення;

  • домовленості про відновлення приватного сектору та про сприяння українським виробникам;

  • низку двосторонніх меморандумів про співпрацю в аграрній сфері;

  • домовленості з Японським агентством відродження міст та з Японським агентством водного господарства про їх участь у відновленні;

  • активізація співпраці в медицині та освіті.

Під час нашої зустрічі Фуміо Кішіда повідомив, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом, — сказав Шмигаль.

Конференція з економічного розвитку та відбудови в Токіо

19 лютого у Токіо пройшла конференція за участю близько 300 державних і корпоративних посадовців з Японії та України.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда пообіцяв продовжувати надавати підтримку у відбудові України у співпраці з приватним сектором, використовуючи свій досвід і технологічні ноу-хау для відновлення після землетрусів.

Уряд Японії заявив, що надасть Україні 15,8 млрд ієн (105 млн дол) у вигляді гранту на протидію мінам і боєприпасам, що не розірвалися, а також на відновлення електроенергетики та енергетичної інфраструктури.

Кішіда також повідомив, що його уряд створить офіс Японської організації зовнішньої торгівлі в Києві, щоб зміцнити ділові зв’язки між двома країнами.

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що Токіо пом’якшив свої обмеження на поїздки, щоб збільшити інвестиції в Україну.

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