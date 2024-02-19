Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл

Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долларов, включая уже объявленный и реализуемый объем. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд. долларов, который Украина получит до конца февраля.

Япония продолжает поддержку Украины

На японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению в Токио, премьеры Украины и Японии Денис Шмигаль и Фумио Кишида обсудили либерализацию визового режима, активизацию торговли, продолжение санкционного давления на Россию.

Договорились об открытии переговоров по обновлению соглашения о содействии и защите инвестиций. Наша цель – дать инвесторам надежную правовую защиту и гарантии. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

В рамках Конференции по восстановлению и визиту правительственной делегации подписали 56 документов.

Среди них:

Конвенция об избежании двойного налогообложения по налогам на доходы;

договоренность с профильным японским министерством о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры;

соглашение о предоставлении Украине гранта на быстрое восстановление;

договоренности о восстановлении частного сектора и о содействии украинским производителям;

ряд двусторонних меморандумов о сотрудничестве в аграрной сфере;

договоренности с Японским агентством по возрождению городов и с Японским агентством водного хозяйства об их участии в восстановлении;

активизация сотрудничества в медицине и образовании.

Во время нашей встречи Фумио Кишида сообщил, что Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долларов, включая объявленный и реализуемый объем, — сказал Шмигаль. Поделиться

Конференция по экономическому развитию и восстановлению в Токио

19 февраля в Токио прошла конференция с участием около 300 государственных и корпоративных должностных лиц из Японии и Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида пообещал продолжать оказывать поддержку в восстановлении Украины в сотрудничестве с частным сектором, используя свой опыт и технологические ноу-хау для восстановления после землетрясений.

Правительство Японии заявило, что предоставит Украине 15,8 млрд иен (105 млн долл.) в виде гранта на противодействие неразорвавшимся минам и боеприпасам, а также на восстановление электроэнергетики и энергетической инфраструктуры.

Кишида также сообщил, что его правительство создаст офис Японской организации внешней торговли в Киеве, чтобы укрепить деловые связи между двумя странами.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Токио смягчил свои ограничения на поездки, чтобы увеличить инвестиции в Украину.