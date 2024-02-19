Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл

Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долларов, включая уже объявленный и реализуемый объем. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд. долларов, который Украина получит до конца февраля.
Япония продолжает поддержку Украины
На японско-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению в Токио, премьеры Украины и Японии Денис Шмигаль и Фумио Кишида обсудили либерализацию визового режима, активизацию торговли, продолжение санкционного давления на Россию.
В рамках Конференции по восстановлению и визиту правительственной делегации подписали 56 документов.
Среди них:
Конвенция об избежании двойного налогообложения по налогам на доходы;
договоренность с профильным японским министерством о взаимодействии в восстановлении украинской инфраструктуры;
соглашение о предоставлении Украине гранта на быстрое восстановление;
договоренности о восстановлении частного сектора и о содействии украинским производителям;
ряд двусторонних меморандумов о сотрудничестве в аграрной сфере;
договоренности с Японским агентством по возрождению городов и с Японским агентством водного хозяйства об их участии в восстановлении;
активизация сотрудничества в медицине и образовании.
Конференция по экономическому развитию и восстановлению в Токио
19 февраля в Токио прошла конференция с участием около 300 государственных и корпоративных должностных лиц из Японии и Украины.
Премьер-министр Японии Фумио Кишида пообещал продолжать оказывать поддержку в восстановлении Украины в сотрудничестве с частным сектором, используя свой опыт и технологические ноу-хау для восстановления после землетрясений.
Правительство Японии заявило, что предоставит Украине 15,8 млрд иен (105 млн долл.) в виде гранта на противодействие неразорвавшимся минам и боеприпасам, а также на восстановление электроэнергетики и энергетической инфраструктуры.
Кишида также сообщил, что его правительство создаст офис Японской организации внешней торговли в Киеве, чтобы укрепить деловые связи между двумя странами.
Министерство иностранных дел Японии сообщило, что Токио смягчил свои ограничения на поездки, чтобы увеличить инвестиции в Украину.
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