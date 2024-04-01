Япония предоставила госбюджету Украины более 100 млн дол. На что потратят деньги
Категория
Экономика
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Япония предоставила госбюджету Украины более 100 млн дол. На что потратят деньги

Министерство финансов Украины
Япония
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Госбюджет Украины получил 118 млн долл. на безвозвратной основе от Правительства Японии в рамках проектов Всемирного банка.

На что потратят средства от помощи Японии

Минфин сообщает, что средства получены в рамках проектов Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (HEAL Ukraine) и Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE).

Привлеченное грантовое финансирование от Правительства Японии состоит из:

  • 70 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка HEAL Ukraine направлены на поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.

  • 48,2 млн. долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). Средства по проекту направляются на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.

По словам министра финансов Сергея Марченко, средства помогут Украине оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины.

Предыдущая помощь Японии

29 марта Украина получила 1,5 млрд долл. займа от Японии и Великобритании в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL).

Денежные средства также были привлечены через Всемирный банк.

Предпосылкой предоставления средств было выполнение 8 требований: гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины с нормами ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

«Основы роста» (DPL) — проект, направленный на проведение реформ в Украине в отраслях корпоративного управления, улучшение фискальной политики, внедрение таможенного и налогового опыта ЕС.

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