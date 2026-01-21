Японія надасть Україні 6 млрд дол на гуманітарну і технічну підтримку
Японія надасть Україні 6 млрд дол на гуманітарну і технічну підтримку

Японія
Джерело:  online.ua

Японія виділить Україні 6 мільярдів доларів на гуманітарну і технічну підтримку у 2026 році.

Головні тези:

  • Японія надає Україні 6 мільярдів доларів для гуманітарної та технічної підтримки у 2026 році.
  • Україна вже отримала значний обсяг електрогенераторів, трансформаторів та іншого обладнання від Японії для підтримки та відновлення енергосистеми.

Японія надасть нову допомогу Україні

Про це повідомляє віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона розповіла про результати першої офіційної зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накагоме. На ній обговорювалися й питання допомоги Україні.

Кондратюк наголосила, що Київ вже отримав від Токіо понад 2,5 тисячі електрогенераторів, понад 65 трансформаторів, 10 електрогенераторних установок, а також інше критично важливе обладнання для підтримки та відновлення енергосистеми.

Крім того, Японія додатково виділила близько 149 млн доларів на проєкти Програми екстреного відновлення України.

Загальна сума фінансової та гуманітарної допомоги Україні від Японії вже перевищила 15 млрд дол.

