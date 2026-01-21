Япония предоставит Украине 6 млрд долл на гуманитарную и техническую поддержку

Япония выделит Украине 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.
Главные тезисы
- Япония выделит Украине 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.
- Украина уже получила электрогенераторы, трансформаторы и другое оборудование от Японии для восстановления энергосистемы.
Япония предоставит новую помощь Украине
Об этом сообщает вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк.
Она рассказала о результатах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масашем Накагоме. На нем обсуждались и вопросы помощи Украине.
Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысяч электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.
Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии превысила 15 млрд долл.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-