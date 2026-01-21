Япония предоставит Украине 6 млрд долл на гуманитарную и техническую поддержку
Категория
Экономика
Дата публикации

Япония предоставит Украине 6 млрд долл на гуманитарную и техническую поддержку

Япония
Читати українською
Источник:  online.ua

Япония выделит Украине 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.

Главные тезисы

  • Япония выделит Украине 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.
  • Украина уже получила электрогенераторы, трансформаторы и другое оборудование от Японии для восстановления энергосистемы.

Япония предоставит новую помощь Украине

Об этом сообщает вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она рассказала о результатах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масашем Накагоме. На нем обсуждались и вопросы помощи Украине.

Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысяч электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

Кроме того, Япония дополнительно выделила около 149 млн. долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины.

Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии превысила 15 млрд долл.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония предоставит Украине 3 млрд долл, обеспеченных замороженными активами РФ
Владимир Зеленский
Япония
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония одобрила новый пакет антироссийских санкций
Флаг Японии
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Вместо USAID. Япония дополнительно поддержит энергетический сектор Украины
Япония

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?