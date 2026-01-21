Япония предоставит Украине 6 млрд долл на гуманитарную и техническую поддержку

Япония выделит Украине 6 миллиардов долларов на гуманитарную и техническую поддержку в 2026 году.

Япония предоставит новую помощь Украине

Об этом сообщает вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Она рассказала о результатах первой официальной встречи с послом Японии в Украине Масашем Накагоме. На нем обсуждались и вопросы помощи Украине.

Кондратюк отметила, что Киев уже получил от Токио более 2,5 тысяч электрогенераторов, более 65 трансформаторов, 10 электрогенераторных установок, а также другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы.

Кроме того, Япония дополнительно выделила около 149 млн. долларов на проекты Программы экстренного восстановления Украины. Поделиться

Общая сумма финансовой и гуманитарной помощи Украине от Японии превысила 15 млрд долл.