Японія підіймала у повітря винищувачі через проліт стратегічних бомбардувальників РФ

Японія заявила, що 24 жовтня підіймати винищувачі для спостереження за російськими стратегічними бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю, які пролетіли над її узбережжям.
Головні тези:
- Японія підняла винищувачі для спостереження за російськими стратегічними бомбардувальниками.
- Російські бомбардувальники Ту-95 супроводжували винищувачі під час патрулювання нейтральних вод.
- Про проліт російських літаків поблизу узбережжя Японії заявили у Міністерстві оборони Японії.
Росія провокує Японію стратегічними бомбардувальниками
Міністерство оборони Японії опублікувало карту, на якій показано маршрут польоту російських літаків біля західного узбережжя Японії над Японським морем.
У ній зазначено, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35 і спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.
У російському міноборони Росії підтвердили, що їхні бомбардувальники Ту-95 супроводжували винищувачі іншої країни під час «рутинного патрулювання польоту над нейтральними водами».
Інцидент стався за кілька годин до того, як нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі в своїй першій промові в парламенті після вступу на посаду пообіцяла прискорити нарощування оборонної потужності. Такаїчі заявила, що військові дії Росії, Китаю і Північної Кореї викликають «серйозну стурбованість».
Пізніше Такаїчі у соцережі Х висловила захоплення «особливим глобальним партнерством» Японії з Україною, а також похвалила президента України Володимира Зеленського та українців за їхню мужність «щодня протистояти агресії».
