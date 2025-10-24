Япония поднимала в воздух истребители из-за пролета стратегических бомбардировщиков РФ
Япония поднимала в воздух истребители из-за пролета стратегических бомбардировщиков РФ

самолет
Читати українською
Источник:  Reuters

Япония заявила, что 24 октября поднимать истребители для наблюдения за российскими стратегическими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие, пролетевшие над его побережьем.

Главные тезисы

  • Япония подняла истребители для наблюдения за российскими стратегическими бомбардировщиками, несущими потенциально ядерное оружие.
  • Инцидент произошел в контексте увеличения напряженности между Японией и Россией, а также заявлений о необходимости усиления оборонной мощи Японии.
  • Министерство обороны Японии опубликовало карту маршрута полета российских самолетов у побережья Японии, высказав официальную обеспокоенность.

Россия провоцирует Японию стратегическими бомбардировщиками

Министерство обороны Японии опубликовало карту, на которой показан маршрут полета российских самолетов у западного побережья Японии над Японским морем.

В нем указано, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35 и сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем вернули на север.

Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно ведя войну в Украине — это реальность, — прокомментировал министр обороны Шинджиро Коидзуми.

В минобороны России подтвердили, что их бомбардировщики Ту-95 сопровождали истребители другой страны во время «рутинного патрулирования полета над нейтральными водами».

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новая премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте после вступления в должность пообещала ускорить наращивание оборонной мощи. Такаичи заявила, что военные действия России, Китая и Северной Кореи вызывают "серьезную обеспокоенность".

Позже Такаичи в соцереже Х выразила восхищение «особым глобальным партнерством» Японии с Украиной, а также похвалила президента Украины Владимира Зеленского и украинцев за их мужество «ежедневно противостоять агрессии».

