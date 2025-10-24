Япония поднимала в воздух истребители из-за пролета стратегических бомбардировщиков РФ

Япония заявила, что 24 октября поднимать истребители для наблюдения за российскими стратегическими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие, пролетевшие над его побережьем.

Россия провоцирует Японию стратегическими бомбардировщиками

Министерство обороны Японии опубликовало карту, на которой показан маршрут полета российских самолетов у западного побережья Японии над Японским морем.

В нем указано, что два бомбардировщика Ту-95 сопровождали два истребителя Су-35 и сначала летели в направлении японского острова Садо, а затем вернули на север.

Россия ежедневно проводит военные операции вокруг нашей страны, одновременно ведя войну в Украине — это реальность, — прокомментировал министр обороны Шинджиро Коидзуми. Поделиться

В минобороны России подтвердили, что их бомбардировщики Ту-95 сопровождали истребители другой страны во время «рутинного патрулирования полета над нейтральными водами».

Инцидент произошел за несколько часов до того, как новая премьер-министр Японии Санаэ Такаичи в своей первой речи в парламенте после вступления в должность пообещала ускорить наращивание оборонной мощи. Такаичи заявила, что военные действия России, Китая и Северной Кореи вызывают "серьезную обеспокоенность".

Позже Такаичи в соцереже Х выразила восхищение «особым глобальным партнерством» Японии с Украиной, а также похвалила президента Украины Владимира Зеленского и украинцев за их мужество «ежедневно противостоять агрессии».