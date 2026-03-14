Японія також зацікавилася закупівлею українських дронів
Джерело:  Kyodo News

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для власних Сил самооборони. Головною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах проти російської агресії.

Головні тези:

  • Японія вивчає можливість придбання українських ударних безпілотників для своїх Сил самооборони.
  • Успішне використання українських дронів у бойових умовах проти російської агресії спонукало Японію до дослідження цієї техніки.
  • Висока стійкість до радіоелектронної боротьби та велика дальність польоту робить українські дрони привабливими для Японії.

Японія планує закупати українські дрони

Уряд Японії вивчає можливість інтеграції українських БПЛА до свого оборонного арсеналу. Україна значно вдосконалила технології виробництва безпілотних літальних апаратів, надаючи пріоритет досвіду, здобутому на полі бою.

Остаточне рішення Токіо ухвалить після порівняння характеристик українських дронів із аналогами з інших країн. Зокрема, розглядаються варіанти з Ізраїлю, проте через політичну ситуацію навколо Гази японська влада схиляється до підтримки саме українських розробок.

Представники Міністерства оборони Японії наголошують, що українські дрони мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та велику дальність польоту.

Україна швидко вдосконалюється на основі результатів реальних бойових розгортань, що забезпечує високі технічні характеристики, — зазначили у відомстві.

Окрім прямої закупівлі, Японія сподівається отримати технології для подальшого власного виробництва безпілотників.

Більше по темі

"Беруть гору над Росією". Військовий експерт Райснер високо оцінив українські морські дрони
Українські дрони зірвали російський штурм на квадроциклах — відео
Українські дрони уразили російський НПЗ за 1750 км від кордону
Україна побила новий рекорд у діпстрайках

