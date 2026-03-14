Японія також зацікавилася закупівлею українських дронів

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для власних Сил самооборони. Головною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах проти російської агресії.
Головні тези:
- Японія вивчає можливість придбання українських ударних безпілотників для своїх Сил самооборони.
- Успішне використання українських дронів у бойових умовах проти російської агресії спонукало Японію до дослідження цієї техніки.
- Висока стійкість до радіоелектронної боротьби та велика дальність польоту робить українські дрони привабливими для Японії.
Японія планує закупати українські дрони
Уряд Японії вивчає можливість інтеграції українських БПЛА до свого оборонного арсеналу. Україна значно вдосконалила технології виробництва безпілотних літальних апаратів, надаючи пріоритет досвіду, здобутому на полі бою.
Представники Міністерства оборони Японії наголошують, що українські дрони мають високу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та велику дальність польоту.
Україна швидко вдосконалюється на основі результатів реальних бойових розгортань, що забезпечує високі технічні характеристики, — зазначили у відомстві.
Окрім прямої закупівлі, Японія сподівається отримати технології для подальшого власного виробництва безпілотників.
