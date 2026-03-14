Япония также заинтересовалась закупкой украинских дронов

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для Сил самообороны. Главной причиной успешного использования этой техники в реальных боевых условиях против российской агрессии.
Главные тезисы
- Япония рассматривает возможность покупки украинских ударных беспилотников для своих сил самообороны.
- Украинские дроны проявили себя успешно в боевых условиях против российской агрессии, что привлекло внимание Японии.
Япония планирует закупать украинские дроны
Правительство Японии изучает возможность интеграции украинских БПЛА в свой оборонный арсенал. Украина значительно усовершенствовала технологии производства беспилотных летательных аппаратов, придавая приоритет опыту, полученному на поле боя.
Представители Министерства обороны Японии подчеркивают, что украинские дроны обладают высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большой дальностью полета.
Украина быстро усовершенствуется на основе результатов реальных боевых развертываний, что обеспечивает высокие технические характеристики, — отметили в ведомстве.
Помимо прямой закупки Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников.
