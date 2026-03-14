Япония также заинтересовалась закупкой украинских дронов
Япония также заинтересовалась закупкой украинских дронов

Источник:  Kyodo News

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для Сил самообороны. Главной причиной успешного использования этой техники в реальных боевых условиях против российской агрессии.

  • Япония рассматривает возможность покупки украинских ударных беспилотников для своих сил самообороны.
  • Украинские дроны проявили себя успешно в боевых условиях против российской агрессии, что привлекло внимание Японии.

Япония планирует закупать украинские дроны

Правительство Японии изучает возможность интеграции украинских БПЛА в свой оборонный арсенал. Украина значительно усовершенствовала технологии производства беспилотных летательных аппаратов, придавая приоритет опыту, полученному на поле боя.

Окончательное решение Токио примет после сравнения характеристик украинских дронов с аналогами из других стран. В частности, рассматриваются варианты из Израиля, однако из-за политической ситуации вокруг Газы японские власти склоняются к поддержке именно украинских разработок.

Представители Министерства обороны Японии подчеркивают, что украинские дроны обладают высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и большой дальностью полета.

Украина быстро усовершенствуется на основе результатов реальных боевых развертываний, что обеспечивает высокие технические характеристики, — отметили в ведомстве.

Помимо прямой закупки Япония надеется получить технологии для дальнейшего собственного производства беспилотников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Берут верх над Россией". Военный эксперт Райснер высоко оценил украинские морские дроны
Sea Baby
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны сорвали российский штурм на квадроциклах — видео
Сухопутные войска ВС Украины
Пилоты батальона SIGNUM не дали россиян прорваться вперед
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны поразили российский НПЗ в 1750 км от границы
Украина побила новый рекорд в дипстрайках

