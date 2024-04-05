Японія заборонить експортувати до РФ ще понад 150 товарів

Уряд Японії оголосив, що заборонить експорт 164 товарів до Росії, включаючи автомобільне моторне масло та оптичне обладнання.

Нові санкції проти РФ у Японії

У Мінекономіки Японії повідомили, що заборона набуде чинності 17 квітня.

Кабінет міністрів схвалив заборону на експорт товарів, які можуть зміцнити промислову базу Росії, в рамках санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.

Під нову заборону потрапили:

Мінеральне паливо та масла та їх дистиляти, бітумінозні речовини та мінеральні воски;

Неорганічні хімічні речовини та дорогоцінні метали та їхні неорганічні або органічні сполуки;

Пластмаси та вироби з них;

Сталеві вироби та їх частини;

Вироби з недорогоцінних металів;

Котли та машини, їх частини та приладдя (наприклад шліфувальні машини, машини для обробки деревини);

Електрообладнання та його частини;

Яхти та інші судна для відпочинку чи спорту, байдарки, каное, легкі човни, пожежні катери, кранові судна та інші судна, плавучі доки та бурові чи видобувні платформи;

Оптичне обладнання, фотообладнання, вимірювальне обладнання та їх частини та приладдя.

Міністерство торгівлі Японії також повідомило, що переглянуло міністерське повідомлення про заборону імпорту російських непромислових алмазів, які використовуються в ювелірних виробах. Захід набирає чинності 10 травня.

Ми докладемо всіх зусиль для впровадження заборони на експорт до Росії та імпорт з Росії у співпраці з міжнародним співтовариством, — заявив міністр торгівлі Кен Сайто на пресконференції. Поширити

Японія регулярно розширює санкції проти РФ

У березні 2024 року країна запровадила обмеження проти 12 людей та 36 організацій, що повʼязані з РФ.

У списку санкцій опинилися «Росатомфлот», Тінькофф банк, «Калашніков», «Уралвагонзавод», «Алмаз-антей», табір «Артек».

Також під обмеження потрапили чиновники, які причетні до депортації українських дітей.