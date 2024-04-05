Японія заборонить експортувати до РФ ще понад 150 товарів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Японія заборонить експортувати до РФ ще понад 150 товарів

Японія

Уряд Японії оголосив, що заборонить експорт 164 товарів до Росії, включаючи автомобільне моторне масло та оптичне обладнання.

Нові санкції проти РФ у Японії

У Мінекономіки Японії повідомили, що заборона набуде чинності 17 квітня.

Кабінет міністрів схвалив заборону на експорт товарів, які можуть зміцнити промислову базу Росії, в рамках санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.

Під нову заборону потрапили:

  • Мінеральне паливо та масла та їх дистиляти, бітумінозні речовини та мінеральні воски;

  • Неорганічні хімічні речовини та дорогоцінні метали та їхні неорганічні або органічні сполуки;

  • Пластмаси та вироби з них;

  • Сталеві вироби та їх частини;

  • Вироби з недорогоцінних металів;

  • Котли та машини, їх частини та приладдя (наприклад шліфувальні машини, машини для обробки деревини);

  • Електрообладнання та його частини;

  • Яхти та інші судна для відпочинку чи спорту, байдарки, каное, легкі човни, пожежні катери, кранові судна та інші судна, плавучі доки та бурові чи видобувні платформи;

  • Оптичне обладнання, фотообладнання, вимірювальне обладнання та їх частини та приладдя.

Міністерство торгівлі Японії також повідомило, що переглянуло міністерське повідомлення про заборону імпорту російських непромислових алмазів, які використовуються в ювелірних виробах. Захід набирає чинності 10 травня.

Ми докладемо всіх зусиль для впровадження заборони на експорт до Росії та імпорт з Росії у співпраці з міжнародним співтовариством, — заявив міністр торгівлі Кен Сайто на пресконференції.

Японія регулярно розширює санкції проти РФ

У березні 2024 року країна запровадила обмеження проти 12 людей та 36 організацій, що повʼязані з РФ.

У списку санкцій опинилися «Росатомфлот», Тінькофф банк, «Калашніков», «Уралвагонзавод», «Алмаз-антей», табір «Артек».

Також під обмеження потрапили чиновники, які причетні до депортації українських дітей.

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