Японія заборонить експортувати до РФ ще понад 150 товарів

Уряд Японії оголосив, що заборонить експорт 164 товарів до Росії, включаючи автомобільне моторне масло та оптичне обладнання.
Нові санкції проти РФ у Японії
У Мінекономіки Японії повідомили, що заборона набуде чинності 17 квітня.
Кабінет міністрів схвалив заборону на експорт товарів, які можуть зміцнити промислову базу Росії, в рамках санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.
Під нову заборону потрапили:
Мінеральне паливо та масла та їх дистиляти, бітумінозні речовини та мінеральні воски;
Неорганічні хімічні речовини та дорогоцінні метали та їхні неорганічні або органічні сполуки;
Пластмаси та вироби з них;
Сталеві вироби та їх частини;
Вироби з недорогоцінних металів;
Котли та машини, їх частини та приладдя (наприклад шліфувальні машини, машини для обробки деревини);
Електрообладнання та його частини;
Яхти та інші судна для відпочинку чи спорту, байдарки, каное, легкі човни, пожежні катери, кранові судна та інші судна, плавучі доки та бурові чи видобувні платформи;
Оптичне обладнання, фотообладнання, вимірювальне обладнання та їх частини та приладдя.
Міністерство торгівлі Японії також повідомило, що переглянуло міністерське повідомлення про заборону імпорту російських непромислових алмазів, які використовуються в ювелірних виробах. Захід набирає чинності 10 травня.
Японія регулярно розширює санкції проти РФ
У березні 2024 року країна запровадила обмеження проти 12 людей та 36 організацій, що повʼязані з РФ.
У списку санкцій опинилися «Росатомфлот», Тінькофф банк, «Калашніков», «Уралвагонзавод», «Алмаз-антей», табір «Артек».
Також під обмеження потрапили чиновники, які причетні до депортації українських дітей.
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