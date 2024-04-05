Япония запретит экспортировать в РФ еще более 150 товаров

Правительство Японии объявило, что запретит экспорт 164 товаров в Россию, включая автомобильное моторное масло и оптическое оборудование.

Новые санкции против РФ в Японии

В Минэкономики Японии сообщили, что запрет вступит в силу 17 апреля.

Кабинет министров одобрил запрет на экспорт товаров, которые могут укрепить промышленную базу России, в рамках санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

Под новый запрет попали:

Минеральное топливо и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;

Неорганические химические вещества и драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения;

Пластмассы и изделия из них;

Стальные изделия и их части;

изделия из недрагоценных металлов;

Котлы и машины, их части и принадлежности (например, шлифмашины, машины для обработки древесины);

Электрооборудование и их части;

Яхты и другие суда для отдыха или спорта, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки и буровые или добывающие платформы;

Оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование и их части и принадлежности.

Министерство торговли Японии также сообщило, что пересмотрело министерское уведомление о запрете импорта российских непромышленных алмазов, используемых в ювелирных изделиях. Мероприятие вступает в силу 10 мая.

Мы приложим все усилия для внедрения запрета на экспорт в Россию и импорт из России в сотрудничестве с международным сообществом, — заявил министр торговли Кен Сайто на пресс-конференции. Поделиться

Япония регулярно расширяет санкции против РФ

В марте 2024 года страна ввела ограничения против 12 человек и 36 организаций, связанных с РФ.

В списке санкций оказались "Росатомфлот", Тинькофф банк, "Калашников", "Уралвагонзавод", "Алмаз-антей", лагерь "Артек".

Также под ограничения попали чиновники, причастные к депортации украинских детей.