Япония запретит экспортировать в РФ еще более 150 товаров

Правительство Японии объявило, что запретит экспорт 164 товаров в Россию, включая автомобильное моторное масло и оптическое оборудование.
Новые санкции против РФ в Японии
В Минэкономики Японии сообщили, что запрет вступит в силу 17 апреля.
Кабинет министров одобрил запрет на экспорт товаров, которые могут укрепить промышленную базу России, в рамках санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.
Под новый запрет попали:
Минеральное топливо и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;
Неорганические химические вещества и драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения;
Пластмассы и изделия из них;
Стальные изделия и их части;
изделия из недрагоценных металлов;
Котлы и машины, их части и принадлежности (например, шлифмашины, машины для обработки древесины);
Электрооборудование и их части;
Яхты и другие суда для отдыха или спорта, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки и буровые или добывающие платформы;
Оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование и их части и принадлежности.
Министерство торговли Японии также сообщило, что пересмотрело министерское уведомление о запрете импорта российских непромышленных алмазов, используемых в ювелирных изделиях. Мероприятие вступает в силу 10 мая.
Япония регулярно расширяет санкции против РФ
В марте 2024 года страна ввела ограничения против 12 человек и 36 организаций, связанных с РФ.
В списке санкций оказались "Росатомфлот", Тинькофф банк, "Калашников", "Уралвагонзавод", "Алмаз-антей", лагерь "Артек".
Также под ограничения попали чиновники, причастные к депортации украинских детей.
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