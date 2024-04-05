Япония запретит экспортировать в РФ еще более 150 товаров
Категория
Экономика
Дата публикации

Япония запретит экспортировать в РФ еще более 150 товаров

Япония
Читати українською

Правительство Японии объявило, что запретит экспорт 164 товаров в Россию, включая автомобильное моторное масло и оптическое оборудование.

Новые санкции против РФ в Японии

В Минэкономики Японии сообщили, что запрет вступит в силу 17 апреля.

Кабинет министров одобрил запрет на экспорт товаров, которые могут укрепить промышленную базу России, в рамках санкций против Москвы за ее вторжение в Украину.

Под новый запрет попали:

  • Минеральное топливо и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;

  • Неорганические химические вещества и драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения;

  • Пластмассы и изделия из них;

  • Стальные изделия и их части;

  • изделия из недрагоценных металлов;

  • Котлы и машины, их части и принадлежности (например, шлифмашины, машины для обработки древесины);

  • Электрооборудование и их части;

  • Яхты и другие суда для отдыха или спорта, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки и буровые или добывающие платформы;

  • Оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование и их части и принадлежности.

Министерство торговли Японии также сообщило, что пересмотрело министерское уведомление о запрете импорта российских непромышленных алмазов, используемых в ювелирных изделиях. Мероприятие вступает в силу 10 мая.

Мы приложим все усилия для внедрения запрета на экспорт в Россию и импорт из России в сотрудничестве с международным сообществом, — заявил министр торговли Кен Сайто на пресс-конференции.

Япония регулярно расширяет санкции против РФ

В марте 2024 года страна ввела ограничения против 12 человек и 36 организаций, связанных с РФ.

В списке санкций оказались "Росатомфлот", Тинькофф банк, "Калашников", "Уралвагонзавод", "Алмаз-антей", лагерь "Артек".

Также под ограничения попали чиновники, причастные к депортации украинских детей.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Япония привлечет частный сектор для долгосрочной поддержки Украины
Япония
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шмигаль объявил о новом двустороннем налоговом соглашении с Японией
Япония
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Япония предоставит Украине помощь на 12,1 млрд долл
Денис Шмыгаль
Шмигаль и Кишида

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?