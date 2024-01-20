Солдати РФ стягнули сили ППО у Крим та на лінію фронту, однак в регіонах країни-агресорки майже нічого й не залишилося. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Майже вся територія Росії залишилися без систем ППО

Згідно з даними Юрія Ігната, окупанти наситили передову системами ППО на 100%, а от Крим - на всі 200%.

Саме тому переважна більшість ворожої території залишилися без захисту.

Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак. Вони відчувають все більш гіркий присмак війни. Росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх. Поширити

Речник ПС ЗСУ звертає увагу на те, що росіяни нарешті починають відчувати те, що відчували українці останні два роки.

Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів, - додав він.

Ігнат відреагував на появу нового російського А-50 над Азовським морем

Вранці 19 січня стало відомо, що Росія вирішила ризикнути ще одним своїм літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50 після того, як Україна успішно знищила його попередника.

На це рішення командування РФ миттєво відреагував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.