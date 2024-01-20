Солдати РФ стягнули сили ППО у Крим та на лінію фронту, однак в регіонах країни-агресорки майже нічого й не залишилося. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Майже вся територія Росії залишилися без систем ППО
Згідно з даними Юрія Ігната, окупанти наситили передову системами ППО на 100%, а от Крим - на всі 200%.
Саме тому переважна більшість ворожої території залишилися без захисту.
Речник ПС ЗСУ звертає увагу на те, що росіяни нарешті починають відчувати те, що відчували українці останні два роки.
Мені б хотілося, щоб мільйон українських дронів полетіло і поклало їх до Уралу, але ми ж розуміємо, що можливості не безмежні і у нас, і у країн-партнерів, - додав він.
Ігнат відреагував на появу нового російського А-50 над Азовським морем
Вранці 19 січня стало відомо, що Росія вирішила ризикнути ще одним своїм літаком дальнього радіолокаційного виявлення А-50 після того, як Україна успішно знищила його попередника.
На це рішення командування РФ миттєво відреагував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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