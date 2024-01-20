Українська ППО протягом ночі збила 4 російських ударних БпЛА

Протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну за допомогою ударних іранських БпЛА типу “Shahed”, чотири з ворожих безпілотників були збиті підрозділами ППО ЗСУ.
Що відомо про успішну роботу ППО протягом ночі та наслідки атаки армії РФ
Додається, що підрозділи ППО збили 4 ударні дрони типу “Shahed” злочинної армії РФ.
Російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".
За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.
Зокрема, за інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, підрозділами ППО було збито 2 БпЛА російських окупантів на півдні України.
Речниця ОК “Південь” додала, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.
Що відомо про ракетну загрозу з боку армії РФ у Чорному морі
За інформацією представників ВМС ЗСУ, країна-агресорка РФ тримає у Чорному морі 2 кораблі, серед яких один є носієм ракет “Калібр”.
Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 8 ракет.
Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному.
За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
до Азовського моря - 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
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