Українська ППО протягом ночі збила 4 російських ударних БпЛА

Протягом ночі злочинна армія РФ атакувала Україну за допомогою ударних іранських БпЛА типу “Shahed”, чотири з ворожих безпілотників були збиті підрозділами ППО ЗСУ.

Що відомо про успішну роботу ППО протягом ночі та наслідки атаки армії РФ

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131, - зазначається у повідомленні Генштабу ЗСУ. Поширити

Додається, що підрозділи ППО збили 4 ударні дрони типу “Shahed” злочинної армії РФ.

Російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

Зокрема, за інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, підрозділами ППО було збито 2 БпЛА російських окупантів на півдні України.

Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону, - підкреслила Гуменюк. Поширити

Речниця ОК “Південь” додала, напрям польоту ворожих дронів-камікадзе цієї ночі був з півдня на північ і захід.

Що відомо про ракетну загрозу з боку армії РФ у Чорному морі

За інформацією представників ВМС ЗСУ, країна-агресорка РФ тримає у Чорному морі 2 кораблі, серед яких один є носієм ракет “Калібр”.

Наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 8 ракет.

Зокрема в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, як й в Середземному.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: