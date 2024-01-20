Украинская ПВО в течение ночи сбила 4 российских ударных БпЛА

В течение ночи преступная армия РФ атаковала Украину с помощью ударных иранских БпЛА типа Shahed, четыре из вражеских беспилотников были сбиты подразделениями ПВО ВСУ.
Что известно об успешной работе ПВО в течение ночи и последствиях атаки армии РФ
Добавляется, что подразделения ПВО сбили 4 ударных дрона типа “Shahed” преступной армии РФ.
Российские войска поздно вечером 19 января выпустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед".
По данным ВВС, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.
В частности, по информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, подразделениями ПВО было сбито 2 БПЛА российских оккупантов на юге Украины.
Представитель ОК "Юг" добавила, направление полета вражеских дронов-камикадзе этой ночью было с юга на север и запад.
Что известно о ракетной угрозе со стороны армии РФ в Черном море
По информации представителей ВМС ВСУ, страна-агрессорка РФ держит в Черном море 2 корабля, среди которых один является носителем ракет "Калибр".
В настоящее время суммарный залп "Калибров" может достигать 8 ракет.
В частности, в Азовском море находится один вражеский корабль, как и в Средиземном.
За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:
к Азовского моря - 3 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор;
к Черному морю – 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
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