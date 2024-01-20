Украинская ПВО в течение ночи сбила 4 российских ударных БпЛА

В течение ночи преступная армия РФ атаковала Украину с помощью ударных иранских БпЛА типа Shahed, четыре из вражеских беспилотников были сбиты подразделениями ПВО ВСУ.

Что известно об успешной работе ПВО в течение ночи и последствиях атаки армии РФ

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив семь ударных БПЛА типа Shahed-136/131, - отмечается в сообщении Генштаба ВСУ. Поделиться

Добавляется, что подразделения ПВО сбили 4 ударных дрона типа “Shahed” преступной армии РФ.

Российские войска поздно вечером 19 января выпустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед".

По данным ВВС, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.

В частности, по информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, подразделениями ПВО было сбито 2 БПЛА российских оккупантов на юге Украины.

Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону, – подчеркнула Гуменюк. Поделиться

Представитель ОК "Юг" добавила, направление полета вражеских дронов-камикадзе этой ночью было с юга на север и запад.

Что известно о ракетной угрозе со стороны армии РФ в Черном море

По информации представителей ВМС ВСУ, страна-агрессорка РФ держит в Черном море 2 корабля, среди которых один является носителем ракет "Калибр".

В настоящее время суммарный залп "Калибров" может достигать 8 ракет.

В частности, в Азовском море находится один вражеский корабль, как и в Средиземном.

За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: