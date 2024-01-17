В Днепропетровской области сбили 4 БпЛА армии РФ

Силы ПВО вечером, 17 января, сбили 4 БПЛА преступной армии РФ в небе над Днепропетровской областью.

Что известно о последствиях вечерней атаки армии РФ по Украине

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, силы ПВО во время атаки российских оккупантов ударными БпЛа по региону уничтожили 4 вражеских дрона.

Начальник областной военной администрации отметил, что были уничтожены четыре "Шахеда" в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Отмечается, что во время вечерней воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах.

В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".

Представители ОВА подчеркнули, что падение обломков сбитого ударного Бпла типа "Shahed" повлекло за собой разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Предварительно люди не пострадали. Информация уточняется, - отмечают представители ОВА. Поделиться

Впоследствии в ОВА добавили, что в течение сегодняшнего вечернего вражеского налета силы ПВО Сумской области сбили еще две вражеские дроны типа "Шахед".

Всего, в итоге – четыре уничтоженных российских "стервятника", - отмечают в ОВА. Поделиться

Между тем, по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, вечером 17 января российские военные преступники нанесли 2 удара по Чугуеву.

В результате вражеской атаки повреждение получило образовательное учреждение.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки погибла женщина, работавшая оператором в котельной.

Медицинская помощь была оказана еще одному пострадавшему в результате вражеской атаки человеку.

Что известно о сохранении воздушной опасности в Украине

Воздушные силы в 22:55 сообщили, что БПЛА двигаются вдоль границы Николаевской/Одесской области, курс северо-западный. В Одесской области объявили воздушную тревогу.

В 23:18 об угрозе ударных беспилотников предупредили Виннитчину.