В Днепропетровской области сбили 4 БпЛА армии РФ

Силы ПВО вечером, 17 января, сбили 4 БПЛА преступной армии РФ в небе над Днепропетровской областью.
Что известно о последствиях вечерней атаки армии РФ по Украине
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, силы ПВО во время атаки российских оккупантов ударными БпЛа по региону уничтожили 4 вражеских дрона.
Начальник областной военной администрации отметил, что были уничтожены четыре "Шахеда" в Павлоградском районе Днепропетровской области.
Отмечается, что во время вечерней воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах.
В Сумской ОВА сообщили, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда".
Представители ОВА подчеркнули, что падение обломков сбитого ударного Бпла типа "Shahed" повлекло за собой разрушение кровли технического помещения и возгорание двух грузовиков.
Впоследствии в ОВА добавили, что в течение сегодняшнего вечернего вражеского налета силы ПВО Сумской области сбили еще две вражеские дроны типа "Шахед".
Между тем, по информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, вечером 17 января российские военные преступники нанесли 2 удара по Чугуеву.
В результате вражеской атаки повреждение получило образовательное учреждение.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеской атаки погибла женщина, работавшая оператором в котельной.
Медицинская помощь была оказана еще одному пострадавшему в результате вражеской атаки человеку.
Что известно о сохранении воздушной опасности в Украине
Воздушные силы в 22:55 сообщили, что БПЛА двигаются вдоль границы Николаевской/Одесской области, курс северо-западный. В Одесской области объявили воздушную тревогу.
В 23:18 об угрозе ударных беспилотников предупредили Виннитчину.
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